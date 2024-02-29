縮短陸配入籍年限？醫界傳反彈聲浪　洪子仁：別拿佔用醫療當藉口

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然而，洪子仁指出，政府單位在考量入籍年限從6年變成4年，需要考量非常多的面相，醫療只會是其中一個，而陸配入籍問題影響健保資源重點有3，包括健保投保人數、投保年齡層、疾病嚴重度等，每年台灣新增的陸配人數不超過1萬人，就目前投保人口來看，年齡通常在30歲上下，年齡層較低。
洪子仁進一步指出，從疾病嚴重度來說，因為投保的陸配年齡較低，醫療利用率也通常相對較低，即使提早2年入籍，也不至於對台灣醫療產生排擠、或導致健保資源過度利用，而醫療健保作為健康權之一，如果陸配成為我們的國民，也理應讓他們享有健保，這就是健保開辦的意義。
不過，洪子仁提到，即使陸配入籍的時限縮短，想要加入健保還是有居住時間的規定，所以「陸配入籍時限」和「醫療資源是否被排擠」應該一碼歸一碼，不同意的人也不該把原因歸於醫療資源排擠，而忽略造成健保資源過度利用的真正危機，即「總額預算不足」。
洪子仁強調，不是陸配入籍實現調整就會導致健保資源的問題，台灣健保的問題是整體架構的問題，未來要努力的目標應該是提高健保總額年度成長率達到6以上，健保點值達到0.95以上，並通過各項政策或措施調整，降低民眾每年看病次數、從15次降為13次，從根本解決健保資源的3個關鍵。