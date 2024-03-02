畢業生最愛資科！台達電人資長：碩士新人起薪最高75000元
畢業生最想投入的產業排名第一為資訊科技，台達電子人資長今（2）日分享，台達預計今年預計在台招募約1700人，碩士新人起薪最高可達75000元、博士為96000元。
記者許若茵／台北報導
根據1111人力銀行調查發現，今年新鮮人最想投入的產業依序是「資訊科技業」、「工商業服務(金融業) 」以及「教育政府團體」。其中資訊科技業已經連續霸榜超過5年，而台大電機資訊學院擁有豐沛的教學資源與研發能量，為國內外公認的電機資訊學術研究重鎮，更因為擁有眾多菁英學子，而一向被視為校園徵才指標，吸引資訊科技產業大動作搶才。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，全台校園徵才活動自即日起陸續開跑，許多知名企業都會進駐學校宣傳，不只有資訊科技業，包括大型金控、電信業、餐飲集團等產業都提前預約人才，畢業生及在校同學，可以藉由校園徵才及早了解就業市場趨勢，同時感受不同企業的文化及薪資福利，為職涯起步做好充足準備。
台達電子人資長陳啟禎表示，台達業務橫跨如電動車、能源、AI 等多個高潛力領域，在研發人才的需求逐年提升，預計今年在台灣招募約1700人，全球近8000人，研發人員依據學經歷，碩士新人起薪最高可達75000元、博士為96000元。