日本千葉6天35次地震！專家曝「最大隱憂」：恐再有規模8以上地震

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日本國土地理院表示，從2月26日開始，偵測到房總半島（千葉所在位置）有地殼變動情形，該海域大陸與海洋板塊間出現慢速滑移，位移範圍估計最大達2公分，郭鎧紋則提及，這個「滑移2公分」，相當於芮氏規模6.2地震一次釋放的能量，大概是一顆原子彈，近期的30幾起地震，則都可視為它的餘震。
而自1996年以來，千葉縣東海岸已經出現6次地震活動增加的時期，且大約在同一時間出現，因此有有規律性、較常態的正常能量釋放。
值得一提的是，比起連續不斷出現、深度較淺的慢地震，郭鎧紋認為，在千葉縣較需關注的，是太平洋板塊和菲律賓海板塊交界會產生的深層地震，深度約在50至60公里以下，過去在1987年12月17日，就有芮氏規模6.7、深度63公里的大地震。
當時也得出結論，在千葉房總半島附近，較淺的「北美板塊和菲律賓海板塊」會發生較多屬於滑動的「慢地震」，而較深的「菲律賓海板塊和太平洋板塊」，則因為板塊有互相黏著，因此會出現一次性釋放能量的「快地震」。
最後若將視角放大至整個東京都，郭鎧紋說明，東京都南方的「神奈川縣」，由於菲律賓海板塊隱沒至北美板塊下方，且是板塊黏著區，因此該地區不會有慢地震，而是一次爆發的快地震，例如1923年9月1日的「關東大地震」，芮氏規模達8.1，如今也已超過100年，對日本專家學者來說，神奈川縣的地震活動反而更是關注焦點。