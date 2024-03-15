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SEVENUS成員IREAH、熙宰4月來台會粉絲！Yanaginagi 6月新莊開唱

▲南韓選秀《PEAK TIME》出身的SEVENUS成員熙宰（Heejae）、IREAH，跟Yanaginagi（右）將於4月、6月來台會粉絲。（圖／SHOW Office、大鴻藝術BIG ART）
▲南韓選秀《PEAK TIME》出身的SEVENUS成員熙宰（Heejae）、IREAH，跟Yanaginagi（右）將於4月、6月來台會粉絲。（圖／SHOW Office、大鴻藝術BIG ART）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本、韓國藝人週週訪台不間斷，今（15）日除了「綠黃色社會」宣布來台，選秀《PEAK TIME》出身的SEVENUS成員熙宰（Heejae）、IREAH，也確定於4月5日在「新北市政府多功能集會堂」舉辦活動；日本動漫歌手Yanaginagi則於6月1日在新莊Zepp New Taipei開唱。

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▲SEVENUS於4月5日晚間6點在「新北市政府多功能集會堂」開唱。（圖／SHOW Office）
▲SEVENUS於4月5日晚間6點在「新北市政府多功能集會堂」開唱。（圖／SHOW Office）
SEVENUS是選秀節目《PEAK TIME》亞軍團MASC另組的團體，成員為熙宰、IREAH，他們曾來台2次，今宣布要再來台開唱，熙宰開心說：「當天我們一定會帶來最棒的舞台與新歌！也希望還能抽出時間，逛逛上次沒去到的地方，吃牛肉麵、珍珠奶茶、雞排、麻辣火鍋等更多美食，我們真的滿心期待這次行程，當然，最重要的，是我好想念HEEALA（粉絲名），當時受到你們照顧與支持，至今依然記憶猶新，你們都是最棒的！」IREAH則表示：「還記得收到HEEALA親手寫的卡片時，我知道他們不懂韓文，但為了讓我能看的懂，他們特別用韓文寫了卡片鼓勵我，這份心意讓我很感動！」。

熙宰跟IREAH的《2024 SEVENUS 1ST MINI CONCERT－SPRING CANVAS IN TAIPEI》將於4月5日晚間6點在「新北市政府多功能集會堂」舉辦，票價分為座席A區5200元、座席B區4600元、座席C區3600元、身心席2600元，3月17日上午11點在「Ticket Plus遠大售票網」及「7-11 ibon機台」啟售。

▲yanaginagi於6月1日在新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會。（圖／大鴻藝術BIG ART）
▲Yanaginagi於6月1日在新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會。（圖／大鴻藝術BIG ART）
曾演唱《在那個夏天等待》、《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。》、《來自風平浪靜的明天》、《寶石商人理察的謎鑑定》、《軍火女王》等知名動畫主題曲的動漫歌手Yanaginagi，日前宣布將展開全新巡演《Yanaginagi live tour 2024 WhiteCube》，今也確定有台灣場次。

Yanaginagi小時候因母親從鄰居那拿到電子風琴，因而成為她接觸音樂的契機，初中時兄長買給她譜曲軟體，便開始接觸電腦作曲，使得現今擁有能唱又能譜曲創作的實力。

她早期在影音網站「niconico動畫」等數個網路平台創作同人音樂活動發跡，2009年以「nagi」名義與知名音樂創作團體supercell合作，以一首《你不知道的故事》打響知名度，並推出許多音樂作品。直到2012年2月29日，她演唱知名動畫《在那個夏天等待》的片尾曲〈盛夏光景〉正式商業出道，至今已出道10週年。創作無數熱門歌曲的她，曾被新海誠導演誇讚：「短短的一段歌詞中，蘊含著無盡的情感，Yanaginagi的聲音就是一種魔法！」

《Yanaginagi live tour 2024 WhiteCube in Taipei》6月1日晚間6點在Zepp New Taipei舉辦，票價分為1樓S席3200元、1樓A席2600元、1樓身障席1300元（S席福利：藝人親自遞交親筆簽名海報），全場採實名制購票，4月6日中午12點於「Ticket Plus遠大售票網」啟售。

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