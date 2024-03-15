「綠黃色社會」5月10日、11日來台開唱！跑遍台北、高雄同歡歌迷
日本人氣樂團「綠黃色社會」由長屋晴子、穴見真吾 、小林壹誓、peppe組成，他們去年（2023）7月曾來台參加「超級犀利趴12」，當時他們承諾會再來台開唱，相隔10個月，今（15）日確定於5月10日、11日造訪高雄、台北舉辦《THE BONDS 2024 in Taiwan》，他們要與sumika、Penthouse等團與北高2地歌迷同歡。
記者陳雅蘭／綜合報導
「綠黃色社會」於2012年成立，除了自身作品，也有演唱多首廣告曲，亦是知名戲劇與動漫《藥師少女的獨語》片頭曲〈成為花吧〉、《迷宮飯》片尾曲〈Party!!〉的演唱者。
「綠黃色社會」取名跟蔬菜有關，當初是因為團員把「綠黃色野菜聽成綠黃色社會」，「綠黃色社會」因此產生。逗趣的是，他們近日拿下日本知名果菜汁代言，被選為品牌大使並演出廣告、演唱廣告曲，成員沒想到能被品牌相中，吉他手小林壹誓笑說：「我們就是為了這天而努力至今，是比拿葛萊美獎還重要的目標！」
他們去年7月首度來台參加「超犀利趴12」，對於5月將再來台，團員表示可以到最喜歡的台灣，真的非常期待，覺得這是很溫暖又讓人感到很「Happy」的活動，希望大家一定要來參加。
《THE BONDS 2024 in Taiwan》表演嘉賓為「綠黃色社會」、「sumika」、「Penthouse」共3組日本樂團，5月10日晚間7點在高雄LIVE WAREHOUSE、5月11日晚間6點在Zepp New Taipei舉辦，2場演出票價均一為2500元，3月16日上午11點在KKTIX及全家便利商店啟售。
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