記者開價1億要求吃香菜！「日版告五人」綠黃色社會拒絕：我不要
日本樂團「綠黃色社會」由peppe、穴見真吾、長屋晴子、小林壹誓組成，被許多歌迷稱為日版告五人的他們，受邀來台於今（22）日出席超犀利趴 12（SUPER SLIPPA）表演，他們因為是第一次在台演出，興奮情緒難掩，4位還分享團名取名由來，是因為把日文的「野菜」聽成「社會」而產生「綠黃色社會」，穴見真吾還透露討厭吃的蔬菜就是香菜，即使記者開玩笑出價1億也不肯低頭試吃。
記者陳雅蘭/台北報導
「綠黃色社會」成員分享團體取名由來，長屋晴子表示是有一天她在喝蔬菜汁時，因為日文的「野菜」跟「社會」相似，成員把野菜聽成社會，因此取名「綠黃色社會」。記者問及4人不敢吃的蔬菜，大夥表示不挑食，但穴見真吾表透露不敢吃香菜，記者提議：「若給1億請你吃一碗可以嗎？」穴見真吾篤定的回覆：「我不需要那一億！」
「綠黃色社會」除了穴見真吾曾來台旅遊，peppe、長屋晴子、小林壹誓都是第一次來台，他們學了「尖叫聲」、「拍手」等中文詞彙，現場也現學現賣「high起來」，準備好要跟台灣歌迷互動。
「綠黃色社會」表示真的很喜歡台灣，除了做好功課要去台北101、猴硐貓村，對台灣演藝圈也有研究，穴見真吾透露很欣賞歌手魏嘉瑩，他們也許願想跟告五人、五月天合作，甚至知道茄子蛋目前的團體狀態，暫時不會合體表演，紛紛表示很可惜，他們對台灣演藝圈現況如此了解，獲得台灣記者滿堂彩。
「綠黃色社會」晚間將登上超犀利趴 12，透露有為台灣歌迷設計歌單，長屋晴子透過媒體跟大家喊話，她說：「大家不用特別準備或想什麼，到時聽到音樂後，想晃動、跳舞都行，希望大家可以自由自在的享受它。」