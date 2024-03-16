觀光署辦理導遊領隊評量測驗首次登場 首節到考率81.67%
113年導遊人員及領隊人員評量為交通部觀光署首次辦理，今（16）日與明（17）日兩天舉行筆試測驗，本次評量符合參測資格人數共1萬5327人，其中導遊6445人（華語4161人、外語2284人)、領隊8882人（華語3944人、外語4938人），今日登場的是領隊人員評量，首節到考率81.67%。
記者許家禎／台北報導
今（16）日上午觀光署長周永暉在評量承辦單位台灣評鑑協會陪同下巡視台北考區。觀光署表示，這次評量是在93年由考選部辦理，20年後又移回觀光署，觀光署秉持戰戰兢兢積極辦理；承辦單位台灣評鑑協會也辛苦，為維持跟考選部辦理時相同考區、同等規模，動員了相當多人力及物力。
觀光署指出，舉例來說，此次外國語評量測驗高達19科，光是找命題委員、審題委員台灣評鑑協會就召開超過200場會議。以及設置導遊試場175個、領隊試場220個，評量2日共動員試務人力達1346人。
為促使現行導遊人員及領隊人員選才、培才機制更符合市場導向，且能因應旅遊市場快速變遷趨勢滾動調整，立法院111年提案修正發展觀光條例，原由考選部辦理之導遊人員及領隊人員考試，113年正式改由交通部辦理，觀光署表示，在配合觀光政策發展下，期望透過評量制度，選拔出適合的導遊、領隊人才，投入臺灣觀光產業。