72歲洪金寶拄柺杖現身！糖尿病纏身體形消瘦 親揭「遭妻子虐待」
72歲香港動作明星洪金寶，15日出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮，現場還有古天樂、梁朝偉、劉嘉玲、姜大衞、劉偉強與杜琪峯等人出席，眾星雲集。洪金寶和妻子高麗虹一同現身，2017年他膝蓋開刀後，被拍到以輪椅代步，令不少人擔憂健康狀況，如今他雖然拄著拐杖，但氣色看起來很好，只是身形消瘦許多。他自嘲是被妻子虐待不能吃太多所以才變瘦，也談到復出的可能性。
記者薛羽彤／綜合報導
洪金寶久違露面，身形明顯消瘦，對比先前坐輪椅代步的憔悴模樣，15日他現身時臉色紅潤，精神狀態看起來極佳。他受訪時透露身體狀況，坦言因為糖尿病的關係，飲食方面要控制，都不能吃澱粉，「其實就是所有澱粉都不能吃，其他都可以吃，肥豬肉也任我吃！」他表示近來除了買菜之外，幾乎都待在家不出門，幽默表示最近又養成運動習慣，而最常做的運動就是「講話」。
洪金寶自執導2022年的《七人樂隊》後，就無新作品，被問到何時才會有新作品，洪金寶坦言有在想劇本，「不過現在好煩，加上心態不行，我想出來又如何？」他表示現在拍電影不是有錢就可以，「最主要是發行，有沒有人肯幫你發行、有沒有人願意幫你上片」，太多問題讓他感到心煩，直呼「以前拍電影好簡單，你有個好劇本，你有信心，你就拍出來」，面臨發行商難找，他苦嘆「這不只是頭痛，是全身痛！」
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