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北市傳虐兒案！1嬰疑染諾羅病毒死亡　症狀、傳染方式、預防一覽

▲北市昨（16）日再通報2起疑似兒虐事件，其中北市住在關愛之家6個月大的孩子，死因疑為諾羅病毒感染。（示意圖／取自Pixabay）
▲北市昨（16）日再通報2起疑似兒虐事件，其中北市住在關愛之家6個月大的孩子，死因疑為諾羅病毒感染。（示意圖／取自Pixabay）

記者張志浩／綜合報導

日前1歲男童遭保母虐死案件震驚社會，衛福部保護司昨（16）日指出，台北市社會局再通報2起疑似兒虐事件，兩案皆為移工子女，其中1例已死亡，是北市住在關愛之家6個月大的嬰兒，死因疑為諾羅病毒感染；書田診所小兒科主治醫師蘇軏指出，諾羅病毒傳染力很強，散播病毒的能力仍可以持續長達兩週大人與小孩都可能罹患，容易引發群聚感染。

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🟡諾羅病毒症狀

蘇軏表示，常見症狀有噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，也可能合併發燒、頭痛、肌肉酸痛。感染諾羅病毒後，會有12至72小時的潛伏期，隨後便會出現上述症狀，多數在1至3天內好轉。

▲便秘問題困擾著許多人，醫師強調，無論大人小孩，只要「腸黏膜」沒有確實修復，便秘、腹部不適的情況就難以緩解。（圖／記者陳明中攝）
▲諾羅病毒會有12至72小時的潛伏期，隨後出現腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀。（圖／記者陳明中攝）
🟡諾羅病毒傳染、預防方式

蘇軏說明，諾羅病毒主要透過飛沫傳染，研究指出，有些患者即使症狀緩解，散播病毒的能力仍可以持續長達兩週。

而諾羅病毒引起的急性腸胃炎傳染力很強，且目前沒有疫苗，因此平時要養成勤洗手習慣，主要的流行期在冬季，同時注意食品、環境衛生，務必將食物煮熟後再食用，另外感染者也要避免處理餐點，以免病毒汙染食物進而傳染給其他人。

此外，由於酒精性消毒劑對諾羅病毒效果不佳，患者接觸過的環境及器物表面建議以稀釋過的漂白水消毒，在接觸患者後、用餐前、如廁後也務必用肥皂或洗手乳正確洗手。

▲到別人家作客，第一件事應該是先洗手。（示意圖／取自pixabay）
▲諾羅病毒目前沒有疫苗，因此平時要養成勤洗手習慣，在接觸患者後、用餐前、如廁後也務必用肥皂或洗手乳正確洗手。（示意圖／取自pixabay）
🟡諾羅病毒治療

蘇軏指出，諾羅病毒的確定診斷需要將患者的糞便送實驗室檢查，但臨床上，醫師會依照患者年齡、症狀、接觸史、理學檢查等做出判斷，不一定會進行糞便檢驗，對於疑似感染諾羅病毒者會以「支持性療法」為主，給予症狀緩解藥物。

不過由於嚴重的嘔吐及腹瀉會造成體液流失，因此在病程中，要注意水分和電解質的補充，本身有慢性病，或年紀較小的兒童要特別小心是否出現脫水的症狀，如尿量明顯減少、精神反應不佳、哭鬧時眼淚減少等。

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