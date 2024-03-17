北市傳虐兒案！1嬰疑染諾羅病毒死亡　症狀、傳染方式、預防一覽

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蘇軏表示，常見症狀有噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，也可能合併發燒、頭痛、肌肉酸痛。感染諾羅病毒後，會有12至72小時的潛伏期，隨後便會出現上述症狀，多數在1至3天內好轉。
🟡諾羅病毒傳染、預防方式
蘇軏說明，諾羅病毒主要透過飛沫傳染，研究指出，有些患者即使症狀緩解，散播病毒的能力仍可以持續長達兩週。
而諾羅病毒引起的急性腸胃炎傳染力很強，且目前沒有疫苗，因此平時要養成勤洗手習慣，主要的流行期在冬季，同時注意食品、環境衛生，務必將食物煮熟後再食用，另外感染者也要避免處理餐點，以免病毒汙染食物進而傳染給其他人。
此外，由於酒精性消毒劑對諾羅病毒效果不佳，患者接觸過的環境及器物表面建議以稀釋過的漂白水消毒，在接觸患者後、用餐前、如廁後也務必用肥皂或洗手乳正確洗手。
🟡諾羅病毒治療
蘇軏指出，諾羅病毒的確定診斷需要將患者的糞便送實驗室檢查，但臨床上，醫師會依照患者年齡、症狀、接觸史、理學檢查等做出判斷，不一定會進行糞便檢驗，對於疑似感染諾羅病毒者會以「支持性療法」為主，給予症狀緩解藥物。
不過由於嚴重的嘔吐及腹瀉會造成體液流失，因此在病程中，要注意水分和電解質的補充，本身有慢性病，或年紀較小的兒童要特別小心是否出現脫水的症狀，如尿量明顯減少、精神反應不佳、哭鬧時眼淚減少等。