《華麗計程車行》女星「陽壽剩11年」 曝通靈師預言：做該做的事
華視戲劇《華麗計程車行》講述嘉義車行一群樂天知命的司機的人生百態，黃舒湄在劇中飾演女同志「阿霞」，與王滿嬌飾演的「玉珠嬤」母女情動人，黃舒湄受訪透露，她和劇中角色一樣擁有特殊體質，她曾被通靈少女預告僅剩11年的壽命，更讓她決定「不聽、不看、不理會」地豁出去，去做一些自己該做的事、該說的話，現在的她是「捨天命而安身立命」。
記者羅凌筠／綜合報導
黃舒湄的角色「阿霞」在那個年代不被支持， 顯得最後一幕母女和解戲感人萬分，劇中的「七彩」指的就是同志標誌「彩虹旗」，同志情是玉珠嬤不愛阿霞的藉口，而當玉珠嬤吃下七彩馬卡龍時，原本的藉口卻變成化解母女心結的理由，她認同了阿霞，而阿霞咀嚼著馬卡龍的滋味同時，則把對母親的愛與怨完全釋放。
黃舒湄原本打算冷靜處理這場戲，但在導演跟演員討論的時候，她的情緒幾乎潰堤，當王滿嬌吃下馬卡龍的那一刻，更是瞬間爆哭，因為她了解現實中，並不是每個人都可以得到和解與修復的結局，但她透過這場戲，得到了稍稍彌補遺憾的治療，也希望每位正陷在共同創傷的觀眾，可以從中得到戲劇給予世人的溫柔撫慰。
《華麗計程車行》由曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音、程予希、游安順、李李仁、伊正主演，是部圍繞在90年代的嘉義華麗計程車行一家四口與一群樂天開朗的車行司機們，身處在大時代的變遷下、面對各種人生困境與難題，如何用自己的方式堅持下去的故事。《華麗計程車行》每周日晚間10點於華視頻道及LINE TV首播、每周六晚間9點於八大戲劇台播出。
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