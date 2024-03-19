邁向貨幣政策正常化第一步？日本終結負利率時代　一文看懂始末

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自從泡沫破裂後，日本經濟陷入通貨緊縮、停滯不前的狀態，即使日銀透過貨幣寬鬆政策，苦苦重振經濟和物價，並透過如「量化寬鬆」等史無前例的政策，來增加市場貨幣供給量，使得利率從2006年3月到2007年2月逐漸提高到0.5%。
但隨後美國房地產泡沫破裂、2008年雷曼衝擊，使得日本經濟在全球金融危機中再次陷入衰退，日銀的升級計畫也因此陷入停滯。
【2013年4月】日銀前總裁黑田東彥的「異次元量化寬鬆」開始
央行通常會透過提高或降低政策利率，來控制市場流通的貨幣量以刺激經濟。但一旦政策利率達到零，就很難用利率調整進行控制。
在此一背景之下，2013年就任日銀總裁（央行行長）的黑田東彥，於上任後首次的貨幣政策會議上推出了「質化及量化寬鬆政策」。日銀透過購買長期國債，並向市場提供大量資金，來克服物價持續下跌的通貨緊縮，並重振經濟。黑田東彥設定的目標是，在2年左右的時間中，實現物價每年穩定上漲2%的經濟情勢。在2014年10月時，日銀決定進一步增加購買國債的資金投放量，來刺激經濟發展。但2%的通膨目標未能實現。
【2016年1月】推動「負利率政策」、貨幣政策「變複雜」
針對通膨目標未能實現的狀況，日銀決定在2016年推出「奇策」，也就是在本月19日宣布取消的「負利率政策」。這是一項對部分金融機構存放在日銀的超額準備金實施-0.1%利率的政策，使得這些金融機構需要支付利息而不是獲得利息收益，透過這樣的方式，增加流通在世上的貨幣量，藉此打造出個人和企業都能輕鬆使用資金的環境。
但隨著短期利率和長期利率下降，產生了銀行收益惡化、退休基金和壽險公司經營困難等副作用。因此日銀在2016年9月推出「殖利率曲線控制（YCC）」的政策，將長期利率控制在0%左右。
就這樣，日銀的「異次元量化寬鬆加負利率」貨幣政策一直持續至今，但就連日銀官員也承認，各種政策組合「過於複雜」，更導致大眾無法理解日銀的政策。
【2022年】全球性的通膨導致物價漲幅超過2%
2020年新冠病毒大流行和2022年俄羅斯入侵烏克蘭引發了全球通膨。受此影響，日本通膨率自2022年以來持續超過日本央行2%的目標。儘管歐美各國紛紛升息抑制通膨，但日本央行仍持續實施大規模貨幣寬鬆政策。
【2023年4月】植田和男就任日銀總裁、日銀政策邁向正常化
在植田和男上任後，決定取消負利率政策。但能否在經濟持續穩定復甦的同時實現貨幣政策正常化也尚無法定論。
植田和男上任之後，一直在尋找修改大規模寬鬆措施的方法，同時仔細評估日本經濟是否處於能夠持續穩定2%通膨目標的環境。在2023年7月及10月時，放寬了透過「殖利率曲線控制」的長期利率操縱目標上限，並採取措施緩解市場扭曲等副作用。
而在今年3月時，「春鬥」顯示，平均薪資漲幅達5.28%，超過了去年水平，更是33年以來的高水平。此外，中小企業平均薪資漲幅為4.42%，證明薪資上漲正在向中小企業蔓延。日銀據此判斷，工資和物價雙雙上漲，將持續「薪資和物價的良性循環」，2%的通膨目標也能穩定實現，因此做出了「解除負利率」的決定。
《日本電視台》報導指出，今後日銀升息的速度和幅度、日本和全球的經濟狀況將會是市場關注的焦點。日銀高層曾強調，日本利率不會像歐美一樣升至2%，市場主流觀點認為，升息上限約為0.5%左右。此外，日銀未來將面臨如何減少持續大量購買的國債等，以實現貨幣正常化等問題。