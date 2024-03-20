楊謹華買6千萬豪宅鬧上法院！要不回1729萬 建商和女神都輸了
戲劇女神楊謹華買屋購地糾紛官司結果出爐，她2014年下訂內湖6283萬元預售屋含土地，建案快完工時發現房屋周邊的景色和廣告詞不符，拒絕支付剩下的款項，並提反訴要求建設公司返還已經給付的價金1729萬元，建商也對楊謹華提告債務不履行，請求賠償，如今台北地院指雙方所訴均無理由，判決兩方敗訴。對此，《NOWnews今日新聞》詢問楊謹華律師張承中，他大嘆：「楊謹華是賠了夫人又折兵！」
記者楊穎軒／台北報導
青霖建設公司、鄭姓地主指控，發函要求楊謹華依合約交付房屋價金、辦理銀行對保及產權移轉用印等事宜，楊謹華均不理會，因此扣除對方已經繳納的金額，向她求償違約金、所受損害與應得利益等，共1577萬多元，楊謹華則反控代銷公司主打新屋為「國家網球公園第一排」、「三面採光通風，正面收納國家網球公園美景」，還有示意圖，之後驚覺根本不是如此，她才依民法被詐欺為由撤銷買賣契約，建商和地主沒理由向她求償。
一審法官表示，建商與地主去年6月9日解除和楊謹華購屋契約並生效，而調查證人證詞、建案廣告文宣、房屋平面圖等證據，查無有任何提及「建案、房屋外的視野遼闊」、「不會被鄰近建物遮蔽」等文字，認為原告賣屋時，並無隱匿或以施以詐術讓楊謹華混淆不清等情事，判決楊謹華敗訴。至於原告只能向楊謹華請求契約總價百分之15的違約金，即942萬多元，楊謹華既然已經繳納1729萬元價金，原告就無權再求償違約金，同樣判決敗訴，全案仍可上訴。
楊謹華代表律師張承中指出，10年前幫楊謹華處理購屋糾紛，「楊小姐也是受害者，付了部分價金，也沒買到房子，楊謹華完全尊重司法，也會願意與對方誠意和解」，不過表示建商收了楊謹華部分價金，後來還把房子賣給別人，感嘆：「楊謹華是賠了夫人又折兵，付了錢沒有買到房子，細節要等到收到一審判決書後，才知道一審判決理由是什麼。」
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