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越抹越黑！湖南縣主席「嫖宿幼女」被捕　官方辯：有嫖但不是幼女

▲中國湖南省洞口縣政協主席尹小龍，近日疑似因「嫖宿幼女」被捕。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲中國湖南省洞口縣政協主席尹小龍，近日疑似因「嫖宿幼女」被捕。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國湖南省洞口縣政協主席尹小龍，近日傳出疑似因涉嫌「嫖宿幼女」，已遭「警方控制」。然而，當地政府相關人士卻在接受媒體訪問時，聲稱尹小龍確實有嫖娼，但對象已年滿14歲，所以「嫖宿幼女一事不屬實」。此說法一出，又引來中國網友一陣冷嘲熱諷，指出嫖娼就是犯法。

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綜合中港媒報導，尹小龍近日因涉嫌犯下刑案，在長沙被警方控制，具體情況還在進一步調查，不過有網傳消息踢爆，尹小龍疑似是因「嫖宿幼女」而被捕。

面對中媒詢問，洞口縣人大常委會主任歐陽佑春回應：「根據公安通報，網傳嫖宿幼女一事不屬實，他屬於嫖娼，對象是14歲以上，不是強姦，具體的案件情況需要以公安部門和有關部門的通報為準。」洞口縣縣委書記吳韜也說，尹小龍嫖宿幼女一事並不屬實。

報導引述中國《刑法》規定，以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女的，處3年以上10年以下有期徒刑。姦淫不滿14歲幼女者，以強姦論，從重處罰。2015年開始施行的刑法修正案（九）中已經刪除了嫖宿幼女罪，相關行為一律按強姦幼女論處。此外，中國《治安管理處罰法》也規定，賣淫、嫖娼的，處10日以上15日以下拘留，可以併處5000元人民幣以下罰款；情節較輕者，處5日以下拘留或者500元人民幣以下罰款。

不少中國網友都留言調侃，打下：「壞消息：嫖了，好消息：不是幼女」、「說14歲以上，基本上可以肯定是未成年了」、「肯定是沒超過18歲，否則不會用14歲以上」。也有人點出其中的關鍵：「有差別的，不然不會刻意強調14歲以上」、「判刑輕重會不一樣」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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