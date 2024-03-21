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菸商超猖狂！臉書「這社團」天天被檢舉　校園內傳有加熱菸直銷

▲全國家長會長聯盟、國教行動聯盟、台灣共善促進協會、全國媽媽護家護兒聯盟、董氏基金會等170個民團呼籲政府政府別讓菸商繼續帶風向，要硬起來維護年輕人健康。（圖／記者林志怡攝，2024.03.21）
▲全國家長會長聯盟、國教行動聯盟、台灣共善促進協會、全國媽媽護家護兒聯盟、董氏基金會等170個民團呼籲政府政府別讓菸商繼續帶風向，要硬起來維護年輕人健康。（圖／記者林志怡攝，2024.03.21）

記者林志怡／台北報導

《菸害防制法》新法自去（2023）年3月上路，迄今已滿1年，但董氏基金會菸害防制中心主任林清麗怒批，現在仍有臉書公開社團活躍交易加熱菸與其週邊產品，菸商更在衛福部國健署確認其產品通過健康風險評估前、就大張旗鼓舉辦教育訓練，校園內甚至還出現學生直銷加熱菸的情況，呼籲政府政府別讓菸商繼續帶風向，要硬起來維護年輕人健康。

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《菸害防制法》新法規範全面禁止電子煙、未滿20歲禁止吸菸、菸盒警示圖文面積增加為50%，以及公告禁用添加物、擴大室內外公共禁菸場所、增訂加熱菸健康風險評估、加重罰則等7大重點，但台灣拒菸聯盟的相關民團怒批，新法上路1年，前3項實施成效僅有「待加強」、後4項根本「不及格」。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，雖衛生單位與國健署公布資料指出，IG、臉書、露天等網路平台佔違規的7成，但至今仍有臉書社團頻繁交易相關產品，如存在已久的臉書公開社團，有多達2.7萬成員點讚、一週可以抓出幾十件違規，成員公然詢問、交易加熱菸與其週邊。

此外，依據國健署公布的指定菸品健康風險評估進度，截至113年3月12日止，仍沒有任何公司的產品通過最終階段，但「菲○○○公司」與「傑○○○公司」已經闖入最終審查階段。

但林清麗指出，日前有超商舉辦教育訓練時，展示疑似違法輸入的加熱菸組合元件，並通過現金卡、禮品等方式，引誘年輕人揪團參與，甚至出現大學生集體參加、活動後還帶回載具與菸彈回家研究的亂象，校園內更傳出有直銷結構出現。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然也強調，「通過健康風險評估的加熱菸」，乍聽起來就像是加熱菸的風險比較小、比較不危險，但這實際上就是菸商最常用的「減害理論」、是一種行銷陷阱，也是民團極力呼籲政府不要使用的字眼，且目前已有超過300篇論文證實加熱菸是「有害的」。

全國家長會長聯盟、國教行動聯盟、台灣共善促進協會、全國媽媽護家護兒聯盟、董氏基金會等170個民團也提到，目前國健署所公布禁止菸品添加的物質僅有4項，但菸商常見口味就有超過10種、可謂掛一漏萬，呼籲政府公告「菸品禁止使用花香、果香、巧克力、薄荷及其他天然或人工調製口味之添加物」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

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