醫療結合AI成顯學！北醫大臨床所博班增AI教學組、落實應用

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人工智慧醫療碩士在職專班主任彭徐鈞表示，有別於其他大學所開設的AI在職專班多偏向以理工為主導，北醫最大優勢是有完整醫療體系，提供豐富的臨床資源與師資陣容，以解決醫療現場的臨床痛點為核心，1/3的老師是臨床醫師、1/3為理工背景、1/3來自產業界，加上3家附屬醫院龐大的臨床醫療體系，得天獨厚的條件，提供學生充分的臨床資源及落地場域，師資相當齊全。
彭徐鈞指出，AI教學組在課程規劃上的亮點，除了原本著重的AI領域基本技能，如「基礎、進階程式語言」、「機器學習」及「人工智慧醫療應用」等必修，也會規畫課程結合目前最夯的生成式AI，與國網中心合作交流，與廣達、華碩及緯創等產業鏈結，邀請專家來演講、授課，實際演練掌握最新AI發展趨勢，讓學生可以真正進入場域，把研究產學化。
彭徐鈞分享，他指導的學生之一，來自林口長庚的新陳代謝科醫師，透過甲狀腺超音波影像結合AI深度學習技術，研發出可自動偵測甲狀腺腫瘤，進而判讀腫瘤良惡性的非侵入性檢查方式，已獲證發明專利，準確度高達75%至95%。另一名專班校友程春燕，以快篩搭配AI基因判讀，提升肺癌早期檢測為題參賽獲獎。
除學生臥虎藏龍外，北醫大為強化產業鏈結，雙和校區規劃Biodesign Center、生醫加速器、創新育成中心及產業共同研發中心，並提供產業進駐空間，打造大學、醫中、產業「三位一體」的生醫園區，盼激盪出更多AI新世代的醫療火花，為國內培育更優秀的人工智慧醫療產業人才。