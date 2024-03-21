柳俊烈剛甩劈腿疑雲！黑歷史遭挖出 「無禮質問影帝前輩」畫面曝
南韓演員柳俊烈先前和「最美小三」韓韶禧爆出熱戀，因為前女友惠利一句「真有趣」，陷入劈腿疑雲，引發全網群起撻伐。有網友挖出柳俊烈過去和知名影帝李帝勳拍攝旅遊節目《Traveler旅行者》的片段，指出他的態度目中無人，再度引來砲轟。
記者吳昕蓓／綜合報導
網友找出柳俊烈過去和李帝勳在旅遊節目《Traveler旅行者》的互動，可以看到他們約好下午一點在廣場集合，儘管兩人都準時抵達，卻因為在建築物不同側而找不到彼此，李帝勳還不時回到宿舍去看，就怕錯過柳俊烈，最後兩人終於見面，卻因此發生誤會。
柳俊烈一見面就質問李帝勳為什麼沒有準時赴約，李帝勳也解釋自己早已到了，並試圖想緩和氣氛，柳俊烈卻堅持自己從不遲到、失約，不可能沒說是在二樓見面，更要求要看製作組的回放畫面，沒想到確認後發現確實是柳俊烈沒有說清楚才造成誤會。
這時柳俊烈又見風轉舵，辯解以為是李帝勳在開玩笑，故意躲起來他才會找不到，相較之下，李帝勳從到尾的反應都很冷靜，將重點放在化解誤會。這段畫面曝光後，不少網友都撻伐柳俊烈太沒有禮貌，無論輩份、資歷都是李帝勳比較高，「真的很自以為是，覺得自己比較懂旅遊」、「耍賴+不認錯，柳俊烈整個就是還沒長大的小孩」。更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
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