柳俊烈剛甩劈腿疑雲！黑歷史遭挖出　「無禮質問影帝前輩」畫面曝

這時柳俊烈又見風轉舵，辯解以為是李帝勳在開玩笑，故意躲起來他才會找不到，相較之下，李帝勳從到尾的反應都很冷靜，將重點放在化解誤會。這段畫面曝光後，不少網友都撻伐柳俊烈太沒有禮貌，無論輩份、資歷都是李帝勳比較高，「真的很自以為是，覺得自己比較懂旅遊」、「耍賴+不認錯，柳俊烈整個就是還沒長大的小孩」。