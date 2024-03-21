股市帶來財富效果！楊金龍坦言會影響通膨 點名ETF市場借題發揮
中央銀行今（21）日召開今（2024）年第一季理監事會，逆勢升息半碼，跌破市場眼鏡，央行總裁楊金龍在會後記者會表示，由於國內電價將調漲，升息主要為了抑制民眾的通膨預期，有「宣示效果」，相信讓外界很「Surprise」。不過，由於台股飆漲突破2萬點，股市上漲也帶來財富效果，被問到這是否也有納入央行通膨考量？楊金龍表示，確實股市財富效果會對通膨造成影響，台灣財富效果主要在股市，現在股市處於牛市，最近是因ETF，還有市場借題發揮，這也是為什麼他在會提出「羊群效應」，這是一個提醒。
記者顏真真／台北報導
央行今日舉行今年首場理監事會議，在電價即將拍版的前一天，央行先升息半碼，展現打擊通膨預期決心，包括重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.875%、2.25%及4.125%調高至2%、2.375%及4.25%，並3月22日起實施。
對於升息半碼，楊金龍不諱言表示，相信這讓大家很surprise，但考量台灣通膨率偏高已經維持較長時間，可能加劇通膨預期，讓政府更難對付通膨，「預防性升息」有其必要。
由於近來台股飆漲，今日再更站上2萬點，收20199.09點再創新高，台股上揚漲也帶來財富效果，楊金龍今日也被問到央行考量通膨時是否有把台股帶來的財富效果考慮進去？楊金龍說，從央行立場來看，基本上比較不會去碰觸這部分，這是很敏感的，會有人質疑財富效果很好，為何你要打擊財富效果？
不過，他坦言，股市上漲帶來的財富效果，確實也可能會影響通膨，現在股市處於牛市，全球主要國家特別是美國股市，也是那幾檔往上衝，台灣也是大概那些在漲，不過，最近是因為ETF，還有市場借題發揮，這也是為什麼在立法院會提到「羊群效應」，這是一個提醒。