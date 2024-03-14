財經小辭典／全民搶00940！央行總裁為何要大家小心「羊群效應」

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而人類社會中的從眾效應經由1956年的艾許從眾實驗（Asch conformity experiments）而得到證實，其發生原因是當多數人一起承擔風險時，個人的安全感會因此提高，經濟學裡常用此描述經濟個體的群聚行為，因為人類亦有盲目從眾的本能，會一窩蜂地做出相同反應，這種情況，在金融、投資市場也很常見，也因此容易忽略可能的投資風險。出現在投資市場，
其實。央行總裁楊金龍也不是第一次提到「羊群效應」。他早在2019年10月25日的演說中就曾指出，短期的外匯市場易受特定訊息影響，匯率走勢預期的改變常出現「羊群效應」，以致匯市參與者集體迅速在買賣方之間轉換的群聚行為。
不僅楊金龍提到，前央行總裁彭淮南也曾在2016年11月的一場演說中提到「羊群效應」這概念，當時他還舉例說明，2005年7月土耳其東部有1500多隻綿羊原本在崖邊吃草，其中1隻羊不知何故突然跳下懸崖，其餘所有綿羊便不明就裡地集體跟進；而外匯市場的群聚行為，就相當類似於這種羊群現象。
為何外匯市場常出現羊群效應？又為何引發關注？根據央行的說法，主要是因為外匯市場的參與者，常受到市場特定訊息影響，或因少數人的舉動，讓許多人跟風大量買入或賣出，造成集體同為買方或賣方；這種因動物本能、不完全訊息（等而出現的群聚行為，常導致匯率過度波動、偏離基本面，很容易使得整體經濟受到傷害。
對於外匯市場充斥羊群效應的不理性行為，行為總體經濟學家Paul De Grauwe便主張，央行如採逆風式干預，有助穩定外匯市場，能有效消除匯率暴漲暴跌（boom and bust）的泡沫與崩盤，使匯率波動更能反映經濟基本面的變化，讓外匯市場更有效率。