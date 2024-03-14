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財經小辭典／全民搶00940！央行總裁為何要大家小心「羊群效應」

▲全台掀起ETF投資熱潮，尤其搶買00940，也讓中央銀行總裁楊金龍示警，要大家小心「羊群效應」。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲全台掀起ETF投資熱潮，尤其搶買00940，也讓中央銀行總裁楊金龍示警，要大家小心「羊群效應」。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

元大台灣價值高息ETF（00940）因巴菲特價值投資指標、月配息，再加上1股10元超低價，全台掀起搶購ETF熱潮，甚至傳出不少民眾想解定存、抵押房子也要買，有的甚至搞不清楚狀況搶著匯款，不僅金管會將出手降溫，中央銀行楊金龍今（14）日也提出警告，現在大家一窩蜂投資，有點像金融市場常講的「羊群效應」，提醒大家投資還是有風險。只是，到底什麼是「羊群效應」？會有什麼影響？

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所謂「羊群效應」，源自土耳其牧羊人觀察到的羊群行為，當第一隻羊摔落懸崖後，引發羊群跟著集體跳崖的現象，之後被用來描述人類的行為會受到周圍人影響而產生盲目跟風的現象，也被稱為「群聚效應」或「從眾效應」。

而人類社會中的從眾效應經由1956年的艾許從眾實驗（Asch conformity experiments）而得到證實，其發生原因是當多數人一起承擔風險時，個人的安全感會因此提高，經濟學裡常用此描述經濟個體的群聚行為，因為人類亦有盲目從眾的本能，會一窩蜂地做出相同反應，這種情況，在金融、投資市場也很常見，也因此容易忽略可能的投資風險。出現在投資市場，

其實。央行總裁楊金龍也不是第一次提到「羊群效應」。他早在2019年10月25日的演說中就曾指出，短期的外匯市場易受特定訊息影響，匯率走勢預期的改變常出現「羊群效應」，以致匯市參與者集體迅速在買賣方之間轉換的群聚行為。

不僅楊金龍提到，前央行總裁彭淮南也曾在2016年11月的一場演說中提到「羊群效應」這概念，當時他還舉例說明，2005年7月土耳其東部有1500多隻綿羊原本在崖邊吃草，其中1隻羊不知何故突然跳下懸崖，其餘所有綿羊便不明就裡地集體跟進；而外匯市場的群聚行為，就相當類似於這種羊群現象。

為何外匯市場常出現羊群效應？又為何引發關注？根據央行的說法，主要是因為外匯市場的參與者，常受到市場特定訊息影響，或因少數人的舉動，讓許多人跟風大量買入或賣出，造成集體同為買方或賣方；這種因動物本能、不完全訊息（等而出現的群聚行為，常導致匯率過度波動、偏離基本面，很容易使得整體經濟受到傷害。
 
對於外匯市場充斥羊群效應的不理性行為，行為總體經濟學家Paul De Grauwe便主張，央行如採逆風式干預，有助穩定外匯市場，能有效消除匯率暴漲暴跌（boom and bust）的泡沫與崩盤，使匯率波動更能反映經濟基本面的變化，讓外匯市場更有效率。

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