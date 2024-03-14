國內掀ETF搶購熱！央行總裁楊金龍首示警 要投資人小心這個效應
國內掀起指數股票型基金（ETF）投資熱潮，其中強調「高息型」更大受歡迎，有些人甚至解定存、抵押房子就是要投資，近期2檔新募集的ETF申購金額爆表，吸金上千億元，不過，中央銀行總裁楊金龍今（14）日首度提出警告，他呼籲投資人要小心「羊群效應」。
記者顏真真／台北報導
楊金龍今日赴立法院財政委員會報告，國民黨立委林德福質詢，最近ETF投資很夯，從季季配到月月配，ETF存在哪些風險？楊金龍說，首先，ETF有助漲風險，現在大家都上去，但長期也是會波動，變成「大家一起上去，也會大家一起下來」，投資都有這樣的風險。
楊金龍說，最近金管會也覺得ETF投資有點太熱了，要採取一些措施來壓抑它。他也提醒，金融市場容易有群眾效應，不知道什麼是ETF，大家卻一窩蜂去追，這群眾效應，就像羊群看到一隻跳下去，其他跟著一起跳下去，投資人要特別注意。
所謂「羊群效應（herding effect）」，亦稱為群聚效應或從眾效應，經濟學裡常用此描述經濟個體的群聚行為（herd behavior），因為人類亦有盲目從眾的本能，會一窩蜂地做出相同反應；這種情況，在金融市場尤其常見。