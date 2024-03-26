中市平地原住民議員補選　候選人號次抽籤出爐

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今抽籤由台中市選舉委員會委員曹美良主持，監察小組委員李印欽、總幹事彭岑凱、秘書陳麗貞及組長陳榮晉、呂秋華等人出席。曹美良表示，今候選人姓名號次的抽籤結果，將作為後續候選人名冊、選舉公報及選舉票上的號次排序。
監察小組委員李印欽說明，台中市議會第4屆議員第15選舉區缺額補選競選活動期間為今年4月3日起至4月12日止，計10天，每日競選活動時間為上午7時至晚上10時；候選人發表政見時不得有煽惑他人犯內亂罪或外患罪、煽惑他人以暴動破壞社會秩序，及觸犯其他刑事法律規定之罪等言論；政黨及任何人不得於投票日從事競選及助選活動。補選投票時間為今年4月13日(星期六)上午8時至下午4時止，請選民踴躍前往投票所，行使民主權利，投下神聖一票。
台中市選委會表示，抽籤次序依據各候選人登記時間先後排定，分別依序為國民黨籍提名參選人吳軍（2月27日登記）、無黨籍參選人余俊宏（2月27日登記）、國民黨籍提名參選人吳建德（2月29日登記）、無黨籍參選人曾健基（3月1日登記）、無黨籍參選人林清發（3月1日登記）。
抽籤過程中，候選人吳軍率先抽出三號並高喊「三號、絕對OK！一定當選！」余俊宏隨後抽出一號高舉籤號，並喊出「一馬當先、一定成功！」接著吳建德抽出五號，並微笑向大家展示抽籤號次，會後也秀出口號「你唯一的選擇，吳建德5號，5告讚」；再來由曾健基抽到二號，支持者齊聲高喊「曾健基當選！」最後林清發抽到四號，微笑高喊「事事順利！」。