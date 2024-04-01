「台灣王子」陳毅帆長曲反超摘金　洪筱晴新曲超越亞運強度封后

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曾於於2022年締造六度稱霸世錦賽的「台灣花式滑輪王子」陳毅帆今順利以3.49分差距奪金，陳毅帆說：「今天有感覺比較順暢，只可惜有個原本想要3接3動作，臨時改成3接2，但完成的難度確實比去年更高，這是我今年第一場比賽，重點在檢測訓練成果，未來重點還是會放在國際賽事。」雖然長曲成功扳回金牌，但陳毅帆也讚美林宜學說：「他的技術動作很自然，爆發力足，三周跳的發力很完整。」
接下來重頭戲在成年女子組壓軸出場、去年杭州亞運金牌洪筱晴，今在長曲很有誠意的搬出第一次的新曲目，而且一開場就秀出三周沙克跳(Trip Salchow)接三周托路普跳(Trip Toeloop)再接兩周艾克索跳(Double Axel)的高難度動作，一開場就震懾全場，過程中雖然有失誤下完成曲目，但最終仍獲得技術分35.95分、藝術分30.40分，總分獲得106.59分，還優於她在杭州亞運金牌的94.38分，毫無疑問的奪下成年女子組金牌；童星出生的「美少女」吳若瑄初次升級挑戰成年組，以一襲自己製作的服裝銓釋「大紅燈籠高高掛」獲得總分68.65分獲得銀牌。
亞運金牌洪筱晴賽後說：「這套曲目是今年元月才開始練習，很可惜還是有點緊張，表現不如練習的好，亞運的曲目完成度更高，但這套曲目又試著增加更多難度，這次大約只完成8成；過去只跳兩周艾克索跳，但這次首度挑戰三周沙克跳接三周托路普跳，很開心有順利完成。」
今年首度舉辦的臺北國際花式滑輪溜冰公開賽也出現不少令人期待的未來新星，其中台南年僅15歲民德國中3年級小將「酷哥」任子元，今在青少男子組長曲展現近乎沒有缺點的表現，最終獲得技術分28.74分、藝術分23.20分，長曲加短曲總分共87.20的高分奪金，甚至比許多成年組分數還高，但任子元賽後仍不改「酷酷」沒有笑容的說：「有些地方還是沒有做到，如果10分滿分，我覺得只有7分。」
任子元師出名門，媽媽李雅慧是1990年杭州亞錦賽雙人花式金牌國手，沒想到33年後兒子任子元也拿到2023年第19屆滑輪亞錦賽花式少年組金牌，母子兩代都是花式滑輪亞錦賽金牌，傳為台南體壇的佳話。
任子元在4歲時跟著在溜場教學的媽媽開始接觸花式滑輪，後來再拜在李雅慧恩師、已過世的台南滑冰教父李銘山的最後一位關門弟子，任子元從小就相當自律，母親李雅慧說：「他每天起來第一件事就是摺好被子、整理好床鋪，每件事都做到有條不紊，他是一位很固執的小孩，有時都要跟他說『沒關係，沒關係』，感覺他就是一名小軍人，我跟兒子生活，我比較有壓力。」
任子元今天選擇的長曲也很有故事，來自已逝的阿公教練親自剪出來的音樂組曲，但因為2月才開始練習，讓他自己有所顧慮覺得並不滿意，但小任還是挑戰了兩組高難度的旋轉組合，他說：「我希望把阿公教練的精神傳承下去，今年要用這首長曲參加全民運，明年全中運在台南家鄉首度把花式滑輪列為比賽項目，更希望可以為台南家鄉守住金牌。」