花蓮7.2地震「日本判定規模7.5」！背後原因出爐：台灣沒有測錯

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氣象署地震測報中心說明，芮氏規模由加州理工學院的 Charles Francis Richter 與 Beno Gutenberg ，在1935年設計，目的為訂出可當作基準的「0級標準地震」，計算方式為：
在扭力地震儀量測下，距離震央 100 公里處，最大的地面震動位移值（振幅大小）為0.001毫米，接下來每增加1，同震央距離下的振幅增加10倍。舉例來說，如果是4級地震，那振幅大小就會是「0.001 × 10⁴ =10毫米＝1公分」。
不過，雖然芮氏規模容易理解和計算，但對越大的地震來說，就越難做出差異；大約從規模 7 開始，強度天差地別的地震，在芮氏規模卻可能相近。
地震矩規模是什麼
1977 年，地震學家金森博雄提出更進階的「地震矩規模」，主要根據地震矩（seismic moment）測量出「斷層移動距離」和「移動斷層所需的力」的乘積，藉此反映地震的「強度」和「能量」大小。在公式中納入最大震幅、地震波週期，以及隨震央距離和震源深度改變的關係，可以更精確地描述各類型地震。而目前也只有地震矩規模可以準確測量規模8以上的大地震。
為何台灣仍使用芮氏規模
地震測報中心解釋，氣象署的地震測報是為了「快速預警」，協助民眾即時避難，使用芮氏規模可以快速地針對中小型地震計算資訊，而芮氏規模對大地震的評估有限，所以在地震的事後研究，偶爾也會派出地震矩規模支援。
如同本次花蓮7.2強震，台灣因為靠近地震，能看到所有地震波向，但波傳到美國各地震站後，整個波形、波向都有所不同，所以才會有規模不同的差異。
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