清心福全買一送一！星巴克、先喝道第二杯半價　茶の魔手買5送1

花蓮7.2地震「日本判定規模7.5」！背後原因出爐：台灣沒有測錯

▲2024年4月3日上午，花蓮外海突發芮氏規模7.2的全台有感強震，不過7.2的規模與日本、美國側的數據不同。（圖／記者張志浩攝）
▲2024年4月3日上午，花蓮外海突發芮氏規模7.2的全台有感強震，不過7.2的規模與日本、美國側的數據不同。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

2024年4月3日，台灣花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，威力是921大地震後最強，不過在地震過後，日本氣象廳偵測地震規模為7.5，美國則偵測為7.4，會出現各國規模不同的情況，中央氣象署地震測報中心指出，主要是他們和台灣測量地震的能量單位不同，因此規模不太一樣，台灣採「芮氏規模」，日本和美國則採用「地震矩」規模。

我是廣告 請繼續往下閱讀
芮氏規模是什麼

氣象署地震測報中心說明，芮氏規模由加州理工學院的 Charles Francis Richter 與 Beno Gutenberg ，在1935年設計，目的為訂出可當作基準的「0級標準地震」，計算方式為：

在扭力地震儀量測下，距離震央 100 公里處，最大的地面震動位移值（振幅大小）為0.001毫米，接下來每增加1，同震央距離下的振幅增加10倍。舉例來說，如果是4級地震，那振幅大小就會是「0.001 × 10⁴ =10毫米＝1公分」。

不過，雖然芮氏規模容易理解和計算，但對越大的地震來說，就越難做出差異；大約從規模 7 開始，強度天差地別的地震，在芮氏規模卻可能相近。

▲917台東關山大地震是1973年以來當地規模最大地震，也是首次突破芮氏規模6以上強震。（圖／記者張勵德攝）
▲台灣採「芮氏規模」，日本和美國則採用「地震矩」規模，因此針對大地震會有不同的統計數據。（示意圖／記者張勵德攝）
地震矩規模是什麼

1977 年，地震學家金森博雄提出更進階的「地震矩規模」，主要根據地震矩（seismic moment）測量出「斷層移動距離」和「移動斷層所需的力」的乘積，藉此反映地震的「強度」和「能量」大小。在公式中納入最大震幅、地震波週期，以及隨震央距離和震源深度改變的關係，可以更精確地描述各類型地震。而目前也只有地震矩規模可以準確測量規模8以上的大地震。

為何台灣仍使用芮氏規模

地震測報中心解釋，氣象署的地震測報是為了「快速預警」，協助民眾即時避難，使用芮氏規模可以快速地針對中小型地震計算資訊，而芮氏規模對大地震的評估有限，所以在地震的事後研究，偶爾也會派出地震矩規模支援。

如同本次花蓮7.2強震，台灣因為靠近地震，能看到所有地震波向，但波傳到美國各地震站後，整個波形、波向都有所不同，所以才會有規模不同的差異。

更多「0403花蓮大地震」相關新聞。

32小時晃387次！地震「國家警報」響不停　氣象署：頻率已經下降

桃園最不怕地震是真的！地質教授揭「2關鍵」：已經300年沒大地震

獨／強震「國家級警報沒響」被罵翻！氣象署長道歉：朝2方向改進

花蓮7.2強震！他年初就預測「台灣2024會有大地震」　2個月後成真

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞