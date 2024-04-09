教改30年前夕！全教總檢視當年4大訴求　籲新政府正視技職弱化

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全國教師工會總聯合會副秘書長鍾正信指出，當年教改遊行訴求「落實小班小校」，並提出每班少於30人的願景，但30年後的今天，高級中等教育階段，公校每班仍高達35人，私校更是在45人之譜，除了少子女化所形成的學校班級被迫減少外，全然不見政府從精緻化教學的角度來推動，要落實108課綱的理想，這樣的班級人數全然不符效益與期待。
鍾正信說，特殊教育及幼兒教育更是長年處於師生比過高的狀況，以特殊教育而言，在民國98年版特教法附帶決議便提出的師生比1：8，直到去年特教法大修時再次跳票，而幼兒教育則更是直到去年才勉強降低到1：12，政府如此牛步化的作為，著實令人失望。
而在「廣設高中大學」的訴求方面，侯俊良提到，當年訴求廣設高中、大學，是希望讓孩子擺脫為升學而學的升學壓力，朝向教育公共化的理想邁進，但檢視30年後的今天，雖然高中大學的數量都大幅增加，升學壓力卻並未真正減少；此外，高中數量大幅增加，卻未兼顧普通高中與技職的均衡發展，後續造成技職體系弱化，技職生人才斷層；高教階段則是為求數量上的速效提升，大量開放私校設置與升格，又背離出生率大幅降低的趨勢，埋下日後高教退場的隱患。
在「推動教育現代化」的訴求上，全國教師工會總聯合會文宣部主任羅德水認為，當年訴求為師資多元化、特殊族群主體性教育、充實幼兒教育、重視個體發展等，如今，政府雖推動師資培育多元化，但未能在培育制度與資源上提供充足支持，在師資員額管控、儲備師資數量、教師待遇等問題也未能有長遠考量，從而造成教育現場師資人力不均的問題；在特殊教育、幼兒教育方面，相關政策也流於衝量，一味追求統計數字上的服務量、普及率，卻未能務實面對服務品質才是教學的核心。
全教總呼籲新政府與新國會能務實面對教育問題，正視技職弱化、資源分配不均等問題，以務實的態度與作法，深化教育公共化，以改善教育環境、提升教育品質。