特企／《山海鏡花》「十日談」主題活動開放　新鏡靈炙熱登場

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《山海經·大荒南經》：「東南海之外，甘水之間，有羲和之國。有女子名曰羲和，方日浴於甘淵。羲和者，帝俊之妻，生十日。」十日的誕生為大荒帶來了光與溫暖，但卻因封印鬆動，導致十日臨空，最後導致世間化為焦土，自此神人與人類之間的鬥開序幕。
全新鏡靈登場，灼燒效果全面升級
SSR鏡靈-羲和
身為帝俊之妻、十日之母的「羲和」，掌管大荒的晴晝，強烈的火屬性是其最大的特徵，在戰鬥中，羲和能靈活運用「灼燒」效果，除了帶來大量傷害，還能給予敵人攻擊力降低的負面效果。成為了灼燒隊伍中必要的組成角色之一。
「金烏·三曜」為十日中的第三子，十日之中以三曜靈氣最為醇厚強盛，且他羽毛潔白如雪，與姊妹兄弟暗色羽毛不同。 三曜性情溫和，厭惡殺伐，幼年時便以守護家人、照耀大荒為己任。在戰鬥中三曜的的技能充分體現了他的性格。
三曜的補血技能除了大量恢復隊伍血量之外，同時還有驅散我方隊伍一個減益效果，並針對敵方全體施加「灼燒」。而三曜的復活技能，可以復活隊伍死亡的角色，提升等級後，當三曜死亡時，在死亡前還會主動施放復活全體隊友，並恢復特定血量，如此強悍的技能效果影響隊伍在戰鬥中的勝負關鍵。
SR鏡靈-金烏·仲靈
「金烏·仲靈」為十日中的第二女，仲靈雖然天生身材嬌小，卻繼承了母親羲和性格中開朗直率和急性子的一面，最討厭被當作小孩子照顧。 她在某些方面對自己的要求十分嚴苛，認為自己必須如同母親一般成熟地處理事務。
仲靈本身為山海鏡花中少有的「速度控制」類型的鏡靈角色，攻擊技能除了能造成敵方全體傷害之外，還附帶了行動速度降低的效果。被動技能搭配灼燒效果，還能隨機使敵方產生眩暈而無法進行戰鬥。
「灼燒」技能強化，大幅提昇火屬性攻擊
本次改版除了推出了大幅提昇火屬性隊伍能力的鏡靈之外，同時優化了火屬性技能賦予敵人「灼燒」異常狀態的特效，針對疊加灼燒的層數，賦予額外的「熱浪」或「烈焰」傷害，並且在效果結束時，還能夠扣除敵方隊伍的靈氣，抑制敵方施放技能的次數。這也讓喜愛火屬性鏡靈隊伍的玩家們在戰鬥中有著更好的發揮。
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