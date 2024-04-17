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東京大阪玩7天！幼兒園畢旅出國成常態　家長團體：有安全疑慮

▲幼兒園畢旅去日本東京大阪7日遊，引發網友熱議，家長團體擔憂有安全疑慮，應該不會成為常態。（示意圖／取自Pixabay）
▲幼兒園畢旅去日本東京大阪7日遊，引發網友熱議，家長團體擔憂有安全疑慮，應該不會成為常態。（示意圖／取自Pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

近日有一名家長透露，小孩就讀的幼兒園即將舉行畢業旅行，其中可以選擇出國去日本東京、大阪7日遊，讓他相當猶豫是否該答應，引發網友熱議，驚呼「哪間學校這麼勇敢？」全國家長團體聯盟理事長蕭東原今（17）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，帶幼兒園小孩出國畢旅，家長最擔憂安全疑慮，還有教師是否照顧得來，剛好可以趁此議題，觀察大部分家長的心態，以此判斷是否成為常態。

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一名家長日前在臉書社團「靠北幼稚園」發文，他表示小孩就讀的幼兒園大班即將舉行畢業旅行，校方提供家長2個選項，分別為「澎湖金門7日遊」與「東京大阪7日遊」，因行程日期錯開，家長可以選擇讓小孩參加其中一種，或是兩者都參加。

該家長表示，之前有帶小孩出國過6次，但每一次都有爸媽相伴，這次卻是要由學校帶出國，讓他有些擔心，因此也求助其他家長，有無類似經驗。

貼文曝光後，網友們全看傻直呼「好高檔的學校」、「還有空位嗎？可以加一」、「想當年，我幼稚園畢旅是青年公園」，但也有家長勸退原PO「家長能跟嗎？可以的話兩者都行；不能跟的話，我的話都不要參加」、「這行程⋯爸媽都覺得很挑戰了，學校、老師也太有勇氣了吧」。

蕭東原表示，幼兒園出國畢旅，在安全上比較有疑慮，究竟有多少大人要帶多少小孩去、家長是否能跟著去等等，有時家長帶2個孩子出門，一個不小心沒顧好，就不見人影，何況是幼兒園帶一群孩子出門，即使師生比降至1:12，幼兒園孩子在教室裡就有很多照顧問題，帶出國、帶去外島，還要過夜，安全性恐怕難以確保。

蕭東原說，另一個考量的點就是，自己的孩子對國小以前的記憶，沒什麼印象，帶太小的孩子出國，還要花那麼多錢，不太值得。

至於幼兒園去國外畢旅是否會成為常態？蕭東原認為，應該是不至於，帶幼兒園孩子出遊過夜，除了安全疑慮，還得考量照顧問題，就連晚上要幫孩子們洗澡都是大問題了，感覺應該沒幾個學校願意，但也可以把這次熱議事件當成指標，觀察大部分家長反應。

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