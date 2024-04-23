半夜警報嚇醒3次震度卻不大！台中人成熊貓眼 消防局說話了
台中市民光是昨晚10點到凌晨5點，手機國家級地震預警響了3次，許多人不斷被嚇醒，卻發現震度不大，折騰整夜成了熊貓眼，抱怨預警也太不準！台中市消防局長孫福佑表示，國家級地震預警是針對震度4級以上地區擁有4G手機的民眾發送，實際震度有可能只達3級，台中市長盧秀燕認為無法判斷3或4級就先示警，嚴格來說是好事。
記者顏幸如／台中報導
花蓮縣從昨天起就震不停，全台有感，台中市民從昨天深夜到天亮，手機的國家級地震警報響3次，分別是晚上10點多、凌晨2點多、凌晨4點多，許多人嚇得整夜睡睡醒醒，今早睜著熊貓眼上班上學，事後卻發現3次地震預警，只有2點多的震度是4級，其餘2次都是3級，根本不符地震預警的規模。
台中市長盧秀燕今（23）日一早就在臉書提醒市民「昨晚連續地震，大家一定沒睡好，出門上班上學要注意安全喔！」並列出消防局最新統計資料，自昨晚至今早8時，台中地區最大震度2級以上地震共37次，包括4級1次、3級10次、2級26次，目前無相關災情通報。
盧秀燕隨後在市政會議指出，很多市民抱怨昨晚不斷被手機警報驚醒，全力戒備後卻發現震度不大，卻因餘悸猶存難以入眠，對於什麼地震等級才發警報，感到一頭霧水。
消防局長孫福佑說明，根據氣象署資訊，地震災防告警是在預估地震規模達5.0以上、當地地震震度達4級以上地區才會發布。他強調發佈時是預估值，必須等實際發生才能測出震度。台中市昨晚手機響3次，有2次的實際震度在3級以上、4級以下，因此未達標；彰化縣則是響了4次。
盧秀燕表示，睡夢中的警報非常重要，發出地震預警時，國家資訊尚無法判讀實際震度，對於震度在3、4級之間無法判斷時就先發預警，她認為是好事，代表大家還是要注意。