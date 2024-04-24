名家論壇》韋安／俄烏戰爭！我們太過善良還是有點無知？

我是廣告 請繼續往下閱讀
全台各地，世界高科技產業鏈中，扮演關鍵角色的晶元代工，以及相關核心零部件的生產，只有短時間停當，便恢復正常。很多人，對這樣整體綜合，文明、進步和韌性表現，感到驕傲。
當夜幕降臨薄雲偶露星空，海風帶點涼感徐徐而來。和朋友，竟然聊起遠在天邊的世界大事，俄烏戰爭的終局。
K帶點悲憤，藝術家總是多情、感性，斷言正義、文明，總會戰勝邪惡與野蠻。我則相對不抱樂觀，持相反意見。但是人與人之間，只要有爭執，最後都是各自堅持自己願意相信的事實，做出判斷。能輕易說服自己，卻很難讓不信者改變想法。
K說，人的社會雖有起起落落，就算一時盲目失察，但還是會猶如螺旋型，向著更高文明與進步的方向發展。就像一個彈簧，一頭高、一頭低，形成的向上趨勢和曲線。
但我覺得，人類比其它的生物，有更多滿足生存以外的物質和思想慾望，如佛所說的「貪、嗔、痴」。再如，只有人有遠超過基本生存需求，呼朋喚友一起狩獵覓食，求歡異性生殖繁衍，多餘的語言能力。
語言能力讓我們創造出科技、文化、文明，但「多餘的廢話」，則衍生出種種宗教、意識形態。讓人分類、分群、相爭、互鬥，因而時常害死我們自己。
結果，恐龍滅絕於天外而來的隕石，猛犸象死於冰河期，但人類有可能被自己冰雪聰穎，相互毀滅。集體死於自殺，而非來自外力的他殺。已有舉不勝數的先例，來證明這個觀點。
相信文明可以教化野蠻，民主進步必然戰勝專制集權，是我們太過善良？還是根本無知？
在2個夜晚，和朋友淺酌著小酒，對俄烏之戰最終勝負，文明與野蠻的衝突，政治制度良劣，聊得興高采烈氣血膨張。
最後，我給出一系列，自認為無法被推翻的舉證：
公元前431-前404年的伯羅奔尼撒戰爭，擁有古希臘文明和古典民主進步政體，雅典為首的提洛同盟，在與野蠻粗俗的軍事強國，斯巴達為首的伯羅奔尼撒聯盟之間戰爭，最終以斯巴達人的勝利告終。
這場戰爭，結束了雅典文化和雅典式民主的古典時代，並改變了西方古老文明發展軌跡。
歐洲大陸最早的文明古國羅馬帝國，自公元4世紀末期，便被來自歐亞的日耳曼人、斯拉夫人、匈人為首的，外野蠻民族不停侵襲。
公元476年，西羅馬帝國皇帝羅慕路斯·奧古斯都，被日耳曼將軍奧多亞塞廢黜。公元410年，由共和再轉變為帝制羅馬帝國，羅馬人掌控8百年的羅馬，淪陷於北方蠻族之手。
東羅馬帝國，亦即拜占庭帝國，在西羅馬帝國滅亡後，存續到1453年，帝國的首都君士坦丁堡，則被東方鄂圖曼土耳其攻破滅亡。
再看看大家比較熟悉中國宋代。經濟實力曾為當時世界之首，文化藝術的繁榮進步，被視為超越唐代。
英國當代著名經濟史學家麥迪遜（Angus Maddison，1926—2010）認為，宋代是古代中國最鼎盛時期，他在研究中寫道：「早在西元10世紀，中國在人均收入方面，就處於世界經濟領先地位，這一地位一直持續到15世紀」。
根據麥迪遜的計算，按1990年美元為基準，在公元960年後（趙匡胤建立宋朝），中國人均GDP為450美元，而處於中世紀黑暗中的歐洲，僅為422美元。到公元1280年宋末時，中國為600美元，歐洲為576美元。
不過，數百年年來農耕文明宋朝，一直被遼、金，2個軍事強大、文明落後的北方蠻夷之國侵擾削弱。最終滅亡於草原遊牧民族，蒙古大軍的鐵騎之下。
以意識形態的正邪而論，也有正義戰勝邪惡的例子。就是二次世界大戰，德意法西斯軸心國，被美英法同盟國戰勝。但這場戰爭並非100%的「正義和文明勝利」，因為前蘇聯，這個冷戰時期被視為邪惡紅色共產帝國，也幫了大忙，戰在勝利的一方。
寫到這裡，就回到當今的現實：
美國國會眾議院，前2天通過950億美元對外援助法案，該法案包括將向烏克蘭提供超過600億美元的援助。其中4百多億美元用於軍事援助，等於俄烏戰爭爆發以來，美對烏過去2年軍事援助的總額。
這個援助法案延宕了半年多，美國多數媒體都認為，這是「歷史性的一天」。加上近期美國對中國，步步緊逼，要求不能再給予俄國暗中軍事生產援助。
G7七國外長配合美國的調性，發出公告對中國最嚴厲的警告。要求中國選邊站，停止經由工業設備及電子零件貿易，助漲俄羅斯軍事工業的恢復產能，且更為升級產出致命的彈藥。
一些有正義感的世人，歡欣鼓舞，認為俄烏戰爭戰況將會反轉。俄羅斯在戰爭中，面臨不可逆轉的劣勢，註定必敗。而戰敗之後，在美國和它的西方盟友盟們的圍堵，俄羅斯面臨徹底瓦解崩潰。「正義戰勝邪惡」的一天，已經看到曙光！
不過，結局恐怕不能這麼的樂關：
一，對自由民主聯盟，俄烏戰爭是「正義與邪惡之戰」，但對俄羅斯而言，這將是一場「生死之戰」。是一場「價值理念VS生存現實」的戰爭。
二，想象一下，若二次世界大戰，納粹德國和希特勒，在戰敗之前擁有核武，那麼二戰最後的大結局會怎樣？勝利仍然屬於正義、文明、進步的一方，但代價是否能夠讓勝利者承受？
三，擁有世界第二大核武庫的俄羅斯，不僅普京個人，而是所有俄國人，將如何面對戰敗和「滅亡」？除了把核武當作威懾之外，會不會鋌而走險？烏克蘭或歐洲其它地區，核戰發生的概率與危機會否增加？戰爭會不會失控蔓延到無邊無際，爆發第三次大戰？
未來，我們確實有可能面臨，從未想像到的「歷史性一天」。我們是太過善良還是根本無知？
過兩天，還會去看看朋友K，試著能不能找出答案。但是，可能永遠都不會找到，一致的想法和解答。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com