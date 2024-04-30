腸病毒流行！嬰幼兒該不該打疫苗　兒醫解答「爸媽最困惑5大QA」

依據衛生福利部疾病管制署監測資料，全國第16週（4月14日至4月20日）腸病毒門急診就診計1萬1470人次，較第15週增20.6%，且高於流行閾值1萬1000人次。其中6歲以下幼童是高危險群，但該不該施打腸病毒疫苗，羅佳怡醫師一次幫爸媽解決5大擔憂。
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目前台灣的腸病毒疫苗主要是針對71型。感染腸病毒71型最容易引發嚴重的併發症，而五歲以下的幼兒是引發重症的高危險群。
🟡Ｑ2：打了腸病毒疫苗，就不會感染腸病毒嗎？
至於施打疫苗就不會得到腸病毒了嗎？羅佳怡醫師解釋，不是打了疫苗就不會生病，施打的主要目的是要預防可能產生的嚴重併發症。重症會影響到中樞神經系統或重要器官，可能會併發腦部發炎、心肌炎等嚴重併發症。
如果出現：嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，請務必立即送到大醫院就醫。
🟡Ｑ3：保護率高嗎？需要每年都打嗎？
目前腸病毒疫苗有兩家廠商已獲得食藥署許可，施打的方式細節不同，以其中一家高端來說，2歲以上兩劑, 兩劑間隔2個月；2歲以下3劑, 兩劑間隔2個月，第3劑與第1劑間隔一年。研究結果疫苗保護力可高達96.8％，有效抗體濃度約維持5年以上，可與其他疫苗同時施打。
🟡Ｑ4：哪些人特別建議要施打？
目前2個月以上的嬰幼兒，只要家長願意就可以施打，另有兩類也會特別建議：
1、平常會在托嬰中心的嬰幼兒：因托嬰環境接觸較多的小朋友，被傳染的機會也會增加。
2、家中有大小孩：家中如果有大小孩，6歲以下的嬰幼兒抵抗力較弱，容易跟家中的大小孩交叉感染。
🟡Ｑ5：腸病毒疫苗會有副作用嗎？
羅佳怡醫師建議家長在孩子接種疫苗後3天內，主要需持續觀察體溫變化，會出現的副作用有局部和全身。
◾局部： 最常見為注射部位疼痛，其餘為腫、紅、瘀青、硬結
◾全身： 最常見為發燒，其餘為噁心嘔吐、腹瀉、食慾降低、煩躁、肢體活動受限、意識欠佳、紅疹。