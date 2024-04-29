《薔薇之戀》經典神曲〈葉子〉重現！晨悠療傷還原再掀回憶殺
樂團美聲組合晨悠CHENYO推出「陪你EMO系列」翻唱計畫，先前翻唱徐佳瑩的〈真的傻〉、S.H.E.的〈心還是熱的〉和TANK的〈非你莫屬〉都獲得廣大迴響。時隔2個月，晨悠再次推出的翻唱歌曲是她們一直都非常想要演唱的〈葉子〉，這首歌是由Ella陳嘉樺和黃志瑋、鄭元暢主演紅極一時的偶像劇《薔薇之戀》的片尾曲，晨悠希望能從自己的角度和情感來詮釋出全新合音版本的〈葉子〉。
記者黃雅琪／綜合報導
晨悠中的惟晨以前就追看過偶像劇《薔薇之戀》，從當時開始就很喜歡〈葉子〉這首歌，她笑說：「我還買過電視原聲帶的專輯！」以悠雖然沒有追劇，但看過歌曲的MV：「當時大家都會唱這首歌，是去KTV的必點歌曲！」因此〈葉子〉一直在她們的翻唱口袋名單之中，並終於有機會可以重新詮釋出屬於晨悠的版本。
在錄音前，晨悠為了讓自己進入歌曲的故事裡，看了〈葉子〉的MV，兩人不小心就掉進整個情境中，因此在詮釋上使用介於悲傷和痛苦之間的感覺，腦海裡想著明明深愛著對方，卻因為意外無法繼續陪伴彼此的畫面。晨悠說：「希望大家聽到這一版的〈葉子〉後會有不同感受，還會有被療癒的感覺。」
剛結束香港的演出，晨悠正忙著唱校園和籌備新作品中，她們說：「現在繼續努力寫歌，希望可以把新歌生出來！」兩人持續往創作方向努力。
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