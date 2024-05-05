張基龍退伍後回歸《雖然不是英雄》 千瑀嬉共譜「超能力羅曼史」
31歲韓國男星張基龍與宋慧喬主演偶像劇《現正分手中》，成為新一代人氣歐巴，去年2月退伍後終於在今年5月正式回歸小螢幕，搭檔青龍影后千瑀嬉，共演Netflix超能力羅曼史《雖然不是英雄》，張基龍突破自我形象，在戲裡飾演一個有個青春期女兒的爸爸。
記者羅凌筠／綜合報導
《雖然不是英雄》講述一個超能力家族「福氏家族」，因為現代生活的各種疑難雜症而失去能力的故事。張基龍飾演的男主角「福歸拄」，在這一世是消防員，原本的超能力是「回到過去」，但卻因為患上憂鬱症而失去超能力，而只能回味過往零碎的幸福時光。故事直到遇見了由千瑀嬉飾演的「都多海」之後，才發生了變化。
福氏家族中的能力包括預知夢、飛行等，卻因為失眠、過重等問題導致能力無法發揮，究竟「都多海」的意外出現會如何改變這一家人的命運呢？《雖然不是英雄》由《Sky Castle》、《雪降花》趙賢卓導演執導，《不要戀愛要結婚》、《內向的老闆》朱華美編劇執筆，5月4日起Netflix播出。
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