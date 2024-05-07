暑假來臨請保護青少年！520新政府上任為誰助攻加熱菸審查通過？
菸害防制法新法上路滿一週年，但對於新興菸品放行，依舊眾說紛紜，有人認為菸商信心滿滿，健康風險評估審查會隨著520新任總統上任通過，甚至傳言最快7月就能上市，但是反觀新法通過後的這段時間，國內吸菸率攀升，私菸也在市場遊走、橫行，讓人不禁質疑政府真的準備好了嗎？也因此興起一派說法，希望加熱菸審查不該躁進，淪為新政府政績助攻。
生活中心／綜合報導
董氏基金會菸害防制組主任林清麗指出，台灣成人吸菸率在過去30年持續下降，但自從新法通過後，近期卻出現成人吸菸率不降反升的狀況，從成人到青少年、青少女，甚至是連職場吸菸率都持續上升，不禁讓人擔憂，所謂的健康風險評估審查，是否應該更嚴謹而不是趕鴨子上架；而政府面對尚未開放上市的加熱菸，與嚴禁的電子煙稽查，更是不可草率、加強執行力。
立法委員林為洲也提到，基本上加熱菸被認為菸害不會比紙菸來得高，尤其是二手煙影響比較小。但考量到對於國人健康的影響，還是需要經過嚴格的風險評估。林為洲強調，既然修法已經通過，加熱菸的健康風險審查勢在必行，且不應受新政府上任影響，不但要嚴謹的審查，還要盡量公開透明的審查機制，要定期向外報告進度，目前尚未看到相關單位提出的透明審查機制，但無論如何都應該掌握兩大原則「透明、嚴審」，不能讓菸商急行。
不論是新政府上任，還是各界關注的加熱菸健康風險審查，立委、專家都呼籲政府應維持修法初衷，基於保障人民健康、不讓吸菸率攀升、使私菸獲得管控，以及維護青少年的健康權益等理由，都應該不急於放行，審慎評估、切勿草率通過。