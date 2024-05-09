立陶宛向中國靠攏？分析：俄陰影籠罩大選 通膨、國防開支成焦點
立陶宛在2021年因同意以「台灣」而非「台北」的名義，設立「駐立陶宛台灣代表處」，導致與北京關係緊張，甚至一度遭中國實施貿易封鎖。然而，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）7日卻表示，認為代表處應遵照國際標準，使用「台北」稱之，盼藉此改善與中國的關係，也被質疑是否立場改為親中。有分析認為，立陶宛今年適逢大選年，在俄國戰爭威脅的陰影下，當權者面對通膨、國防開支的壓力更勝以往，連帶對中國的外交政策也可能面臨考驗。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《彭博社》報導，俄烏戰爭已進入第3年，儘管立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等波羅的海國家，自1990年代重新獲得獨立以來，一直都對克里姆林宮保持戒心，但蒲亭 (Vladimir Putin) 入侵烏克蘭無疑加劇了這種擔憂。
此外，與其他國家一樣，自新冠疫情大流行、俄烏戰爭爆發以來，立陶宛也深受通貨膨脹所苦，對於一個致力於避免債務和赤字的國家來說，掌控開支一直是經濟方面的燙手山芋，並衍伸成政治問題。身為克里姆林宮侵略行為最強烈的批評者之一，立陶宛自2020年以來，已將國防開支增加了1倍，卻也因此遭遇艱難的財政選擇，在大選之年，政黨很難推銷新的稅收政策，但國防開支卻將成長至GDP的3%甚至4%。
最後，雖然立陶宛通過給中國貼上「威脅」標籤，並允許台灣辦事處使用「台灣」、而非北京批准的「台北」一事，贏得全球廣泛認可，尤其是美國和歐盟，但反對黨開始質疑，嚴厲的反中立場，並沒有為立陶宛帶來任何實質回報。隨著中國國家主席習近平本週訪歐，造訪塞爾維亞、匈牙利這2個對俄羅斯相對友好的歐洲國家，瑙塞達在此時拋出改善中國關係的呼籲，也相當耐人尋味。