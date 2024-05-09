全球限量344組！麥卡倫288.7萬「傳奇之初第2章」登台灣 展出3天
蘇格蘭知名酒廠麥卡倫適逢200週年，首次在台公開新酒款「傳奇之初第二章」，瓶身由萊儷水晶手工定製，珍藏陳釀73年的單一麥芽威士忌，外盒以手工縫製成 800 頁書冊，宛若藝術品的新酒款全球限量344組，每組建議售價為8.9萬美元（約新台幣288.7萬元）。
實習記者柯乃瑜/綜合報導
麥卡倫「傳奇之初第二章」的瓶身由法國百年品牌萊儷（Lalique）手工製作，採用水晶材質呈現出酒液的古銅橡木色澤；英國版畫大師Andrew Davidson更運用了木雕版畫技術在瓶身上繪製了創辦人Alexander Reid的故事，呈現工藝的細膩及對品質的追求。
「傳奇之初第二章」從裡到外蘊含麥卡倫與蘇格蘭百年製酒工藝與藝術的積累，全球限量344組，每組建議售價為8.9萬美元（約新台幣288.7萬元）。明（10）至12日母親節，在台北當代藝術博覽會亮相
想一睹「傳奇之初第二章」風采，展覽期間只要加入麥卡倫官方帳號，就能預約享受專屬導覽與品酒體驗，還能獲得一款精美的限量版畫設計杯墊。提醒，預約不含門票，欲前往台北當代藝術博覽會者，需自行購買活動門票。