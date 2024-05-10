消基會抽驗草莓甜點！9成農藥殘留　4類人最好少吃、先清洗去蒂頭

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進口草莓抽檢，2022、2023年不合格率無改善
消基會公布數據，市售草莓除了台灣自產之外，由日本、韓國等地進口的草莓亦非常受消費者青睞，但近年來進口草莓於邊境檢驗出農藥殘留不合格的情況時有所聞。
統計近2年邊境檢驗進口草莓不合格的件數，2022年不合格件數37件，2023年有28件，檢視2年草莓不合格出口國中，以日本63件最高，其餘為美國和土耳其各1件；另外，由食藥署公布的抽驗資料中發現（品名為草莓者），2022年抽驗50件，有8件不合格，不合格率16％，2023年抽驗82件，有15件不合格，不合格率18％，檢出率並無明顯改善。
消基會此次於2024年2月間，於台北市、新北市、台中市、台南市及高雄市的蛋糕、麵包及甜點專賣店購買，共計購得17件樣品，其中台北市9件、新北市5件、台中市1件、台南市1件及高雄市1件。
參考《農藥殘留容許量標準》中草莓及小漿果類限量標準，目前共有146項限量標準，在本次17件樣品中，有16件檢出農藥殘留，檢出品項總計43項，除2項不得檢出外，其餘就《農藥殘留容許量標準》來說，殘留量均在容許標準內。
消基會進一步說明，依據衛福部《農藥殘留容許量標準》修正資料指出，農藥殘留容許量的制定為經過審核農藥的毒性資料、農作物殘留量消退試驗資料、核准登記使用方法等科學性資料，參酌國際間標準，評估國人對各類農作物取食總量之累積風險，並會商農業部，再經由專家委員審核通過，但考量本次17件樣品均為即食食品（簡稱即食品），其風險若以現有的限量標準來衡量是否恰當，還有待主管機關說明。
草莓清洗去蒂頭，最多可去除9成農藥
對於喜愛吃草莓的消費者，消基會建議可以選購新鮮草莓食用，據農業藥物試驗所發布訊息，草莓經清洗和去除蒂頭後，農藥殘留的去除率達47～92％。多次清洗後再食用，可以降低食入農藥殘留的風險；另外，也可以優先選購基於植株健康管理的整合性病蟲害管理種植的草莓，如以預防蟲害為主軸的室內栽培，或以奈米鈣矽肥料強化植株健康種植的草莓。
雖然依《農藥殘留容許量標準》來說，本次僅1件有不得檢出的農藥外，其餘殘留量均在容許標準內，但考量其為即食品，危害指數恐令人更有疑慮。這些風險以現有法規規定農藥殘留數量標準是否恰當，消基會呼籲主管機關應重為檢視。消基會也呼籲業者，製作成草莓甜點等即食品前，草莓一定要清洗，或者選購低農殘草莓，確保消費者可以食的安心。
消基會：「4類人」少吃草莓
此外，消基會也提到4類人不建議吃太多草莓。有結石體質的消費者應減少食用草莓，因為草莓富含草酸，若飲水量及鈣質攝取不足，無法形成草酸鈣隨糞便排出，將進而導致結石產生。草莓表皮的蛋白質易引起過敏，有過敏體質的消費者也要斟酌食用。
草莓表面的小籽，含膳食纖維會刺激腸道蠕動，加上草莓含的鉀離子，大量吃會導致腸道細胞滲透壓改變，易引起腹瀉或造成腸道蠕動過快等不適症狀。而腎臟病患者需控制鉀離子攝取量，也不宜多吃草莓。