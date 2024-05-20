變頻冷氣「1品牌」賣1萬6還能聲控！爽吹5年沒壞　師傅拆開也讚嘆

520快閃優惠！三星11吋平板特價5590元　LG濕拖無線吸塵器省萬元

▲家電業者祭出520優惠來搶攻市場，濕拖無線吸塵器快閃價可現省萬元，還有涼夏家電折扣。（圖／官方提供）
▲家電業者祭出520優惠來搶攻市場，濕拖無線吸塵器快閃價可現省萬元，還有涼夏家電折扣。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

5月20日是總統就職日，但同時520有「我愛你」的諧音，讓今天也成為了頗具意義的告白日。對此，網購、通訊行、家電業者祭出520優惠來搶攻市場。486團購業者特別推出指定商品72小時快閃優惠，其中LG A9K濕拖無線吸塵器大全配快閃價最多可省超過萬元。傑昇通信推出「三星520告白季」，即日起至5月26日，演唱會神器Galaxy S23 Ultra定價再折1萬4910元，娛樂級平板11吋Galaxy Tab A9+，520告白期間只賣5590元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年5月20日不僅是「網路情人節」，還是中華民國第16任總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴宣誓就職典禮。486團購祭出指定商品72小時快閃優惠。多功能家電的LG Aero Tower空氣清淨機和涼風扇二合一特價1萬3520元，可省超過2000元。獨家LG A9K濕拖無線吸塵器大全配快閃價1萬6520元，現省萬元。涼夏家電，方便摺疊收納的松井DC循環冷風扇優惠價再折300元、ikiiki伊崎美型遙控循環立扇現折798元、KINYO 14吋充電風扇快閃價1478元。而天氣炎熱，蚊子大軍也出沒，電擊式捕蚊燈優惠價649元起。

▲歡慶520，486團購LG A9K濕拖無線吸塵器大全配快閃優惠，現折破萬元。（圖／官方提供）
▲歡慶520，486團購LG A9K濕拖無線吸塵器大全配快閃優惠，現折破萬元。（圖／官方提供）
三星手機優惠

連鎖通訊行傑昇通信加碼推出「三星520告白季」活動，即日起至5/26期間，首推全台熱銷安卓冠軍機三星Galaxy A54，指定紫芋玻玻，空機價下殺5.9折；演唱會神器Galaxy S23 Ultra定價再折1萬4910元。想換情侶機，Galaxy A15只要4590元，相當好入手。另外，三星平價娛樂級平板Galaxy Tab A9+ WiFi，配置11吋螢幕，上網、追劇、看漫畫一應俱全，520告白期間只賣5590元。三星耳機Galaxy Buds2 Pro具備主動式降噪，顏值、音質、ANC兼具，還能使用Galaxy AI的即時翻譯功能，折扣期間降6.1折。

▲傑昇通信推三星平價娛樂級平板Galaxy Tab A9+ WiFi，活動期間，特價5590元。（圖／官方提供）
▲傑昇通信推三星平價娛樂級平板Galaxy Tab A9+ WiFi，活動期間，特價5590元。（圖／官方提供）
精品包5折起

520諧音「我愛你」為表達愛意的大好日子，momo購物網為助攻消費者強勢告白，momo有「COACH蔻馳官方直營旗艦店」進駐，即日起試營運期間精選商品5折起，指定品再享9折優惠，消費滿8000元加碼登記送500元mo幣、消費滿1萬2000元送真皮卡夾。即日起至5月22日CAMILA/ELIZA經典Logo手袋/水桶包，優惠價6980元，另外，熱銷男包經典Logo雙肩包，SPRINT經典Logo郵差包都有折扣。

▲momo有「COACH蔻馳官方直營旗艦店」進駐，即日起試營運期間精選商品5折起，指定品再享9折優惠。（圖／官方提供）
▲momo有「COACH蔻馳官方直營旗艦店」進駐，即日起試營運期間精選商品5折起，指定品再享9折優惠。（圖／官方提供）

520就職典禮登場！4成民眾搞錯「新部長」：以為教育部長是葉丙成

520星巴克、清心福全買一送一！五桐號、珍煮丹共9家半價優惠爽喝

520串燒店送生蠔！巧克力「加10元多一件」　50嵐葡萄柚系列回歸

520鋒面殺到！5天上班日「雷雨狂轟」　氣象署：週二、週三下最大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞