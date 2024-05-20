520快閃優惠！三星11吋平板特價5590元 LG濕拖無線吸塵器省萬元
5月20日是總統就職日，但同時520有「我愛你」的諧音，讓今天也成為了頗具意義的告白日。對此，網購、通訊行、家電業者祭出520優惠來搶攻市場。486團購業者特別推出指定商品72小時快閃優惠，其中LG A9K濕拖無線吸塵器大全配快閃價最多可省超過萬元。傑昇通信推出「三星520告白季」，即日起至5月26日，演唱會神器Galaxy S23 Ultra定價再折1萬4910元，娛樂級平板11吋Galaxy Tab A9+，520告白期間只賣5590元。
記者周淑萍/綜合報導
今年5月20日不僅是「網路情人節」，還是中華民國第16任總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴宣誓就職典禮。486團購祭出指定商品72小時快閃優惠。多功能家電的LG Aero Tower空氣清淨機和涼風扇二合一特價1萬3520元，可省超過2000元。獨家LG A9K濕拖無線吸塵器大全配快閃價1萬6520元，現省萬元。涼夏家電，方便摺疊收納的松井DC循環冷風扇優惠價再折300元、ikiiki伊崎美型遙控循環立扇現折798元、KINYO 14吋充電風扇快閃價1478元。而天氣炎熱，蚊子大軍也出沒，電擊式捕蚊燈優惠價649元起。
三星手機優惠
連鎖通訊行傑昇通信加碼推出「三星520告白季」活動，即日起至5/26期間，首推全台熱銷安卓冠軍機三星Galaxy A54，指定紫芋玻玻，空機價下殺5.9折；演唱會神器Galaxy S23 Ultra定價再折1萬4910元。想換情侶機，Galaxy A15只要4590元，相當好入手。另外，三星平價娛樂級平板Galaxy Tab A9+ WiFi，配置11吋螢幕，上網、追劇、看漫畫一應俱全，520告白期間只賣5590元。三星耳機Galaxy Buds2 Pro具備主動式降噪，顏值、音質、ANC兼具，還能使用Galaxy AI的即時翻譯功能，折扣期間降6.1折。
精品包5折起
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