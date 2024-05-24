國會改革懶人包／藍白黑箱？程序不正義？綠營反對修法恐是這原因

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國會改革法案主要是指這5大法案，《立法院職權行使法》、《刑法》、《立法院組織法》、《立法委員行為法》、《立法委員互選院長副院長辦法》，主要修法重點為：「立法院調查權及聽證權修正」、「總統國情報告常態化」、「藐視國會罪」、「強化人事同意權」、「正副院長記名投票」。
【2. 委員會有討論過嗎？】
以國民黨團版本的《立法院職權行使法》為例，3月8日交付司法法制委員會委員會審查，4月1日初審，民進黨要求先舉行公聽會。4月3日司法法制委員會舉辦第一場公聽會「啟動國會改革─立法院職權行使法相關法案」。4月10日舉辦第二場公聽會「如何落實國會調查／聽證權以有效監督行政機關，並避免侵犯人民自由／隱私權」。4月15日初審結束，朝野無共識，需協商。5月8日朝野協商，無共識。5月16日協商無共識。5月17日立法院院會開始逐條審查。
【3. 朝野立委提案條文有公開嗎？】
在立法院的法案查詢平台，輸入「立法院職權行使法」，並在屆別選擇「第11屆」，就可以找到所有相關條文與審議進度。
另外在院會逐條討論時，立委仍可再提修正動議、再修正動議等，根據《立法院議事規則》，「修正動議，於原案二讀會廣泛討論後或三讀會中提出之」，因此不論藍綠白，在院會中的修正動議，不會事先公布，只會在院會中提出。
【4. 為什麼韓國瑜沒有召集協商？】
立法院韓國瑜有召集協商，不過朝野無共識，根據《立法院職權行使法》，「議案自交黨團協商逾一個月無法達成共識者，由院會定期處理。」因相關法案都已送交委員會超過一個月，因此可以處理，亦即可以表決通過。
【5. 為什麼強行表決？】
根據《立法院職權行使法》，「議案自交黨團協商逾一個月無法達成共識者，由院會定期處理。」雖然民進黨團主張，院會「定期」處理，不是院會立即處理，但藍白認為，既然無共識，就不須再協商，由院會處理。
【6. 為什麼可以舉手表決？】
根據《立法院議事規則》，立法院議案之表決方法有五種：口頭表決、舉手表決、表決器表決、投票表決、點名表決。前四種可由主席決定。當天因議場現場混亂，立委都不坐在座位上，無法回座位按表決器表決，韓國瑜決定改採舉手表決。國民黨在朝野私下溝通時曾提出，若要恢復表決器表決，所有立委都回座位坐好，國民黨也會讓出主席台，但民進黨也必須保證不干擾主席主持。但民進黨不同意，因此還是繼續舉手表決。
【7. 為什麼只通過藍白版本？】
雖然目前二讀通過條文，以藍白版本較多，但《立法院職權行使法》的第22條、第23條、第46條之2，藍白都支持民進黨團版本，捨棄自己版本。所以也並非全部都是強行通過藍白修法版本。
朝野爭議重點
《NOWnews今日新聞》記者觀察，藍白與綠營，先不論法案本身是否有什麼爭議，目前會有這麼大的爭執，不惜爆發肢體衝突，完全沒有妥協空間，主要是三大爭點：
1. 國會改革為什麼不能多次討論？為什麼要趕在總統賴清德上台前強行處理？
雖然修法確實有經委員會初審、朝野協商等流程，但民進黨認為，根本沒有充分討論，這些流程形同過水，時間一到就強行處理，為什麼不能再討論久一點、次數多一點？不過藍白認為，很多修法意見都是民進黨曾提出的意見，現在民進黨反而一步也不願退讓，既然協商不會有共識，又何必花時間協商？早晚都要表決，不如早點開始表決。
2. 協商不成就一定要表決？
根據《立法院職權行使法》，「議案自交黨團協商逾一個月無法達成共識者，由院會定期處理。」藍白的主張是，一個月到了本來就可以處理。綠營的主張是，立法院長必須竭盡全力協商，真的協商不成，才能表決，而且要表決也必須是少數黨同意表決，才能表決。但這次民進黨卻始終堅持，還要協商，不同意表決。
民進黨團總召柯建銘多次說，民進黨表決一定會輸，但一定要讓少數黨暢所欲言，把程序都走完，並強調，以前王金平當立法院長的時代，也是這樣處理，充分尊重少數。但這樣的「程序」到底該多久？也沒人說得準。以多數黨的立場而言，既然明知到在野黨的戰術就是拖延，自然一定要設一個期限，因此一個月到了，就表決，即使是在院會廣泛討論，也必須有人數限制，不可能無止盡讓少數黨不斷拖延。
而在野黨發言表示過意見後，多數黨就會提議停止討論進行表決，少數黨可能會提議改採其他表決方式、提議清點人數、要求重付表決等等，盡可能拖時間，但多數黨也都有招式破解。又如開會的大絕招「散會動議」，柯建銘過去也在民進黨多數時也示範過，可以要求「不再處理散會動議」。這就是藍營所說，「用你的魔法打敗你」。
3. 綠營也曾支持修法
總結來說，目前藍白的手段，都合乎議事規則，都是民進黨過去使用過的招式，民進黨在野時怎麼背葛、怎麼占領主席台，民進黨執政時怎麼拆招、怎麼化解少數黨的攻擊，民進黨在過去16年，8年在野、8年執政，都完整幫國民黨示範過，國民黨確實學會，「以子之矛，攻子之盾」，這也凸顯民進黨在過去幾次院會的無力感，最後只能訴諸「違憲」、「民意」，要求退回法案，重新協商。
本文不談法律內容本身，只談程序問題，畢竟法案是否違憲，最後只能交由大法官定奪。在聲請釋憲、釋憲文出爐前，沒有人可以先主張到底是否違憲，因此立法院還是只能交由數人頭決定，由占多數的藍白主導。
而藍白一直主張，目前很多法案，都是民進黨立委過去的主張。確實過去國民黨曾一黨獨大，首度政黨輪替後，民進黨提出不少改革法案，但最後卻無疾而終，最可能的原因是，當時民進黨也是完全執政，行政立法本是一家，立法院又何必有那麼多權力監督行政權？
但如今，民進黨雖然繼續執政，立法院卻是由在野黨掌控，在野黨想改革國會，增加監督政府力道，這也是必然，相對的，執政黨自然抗拒到底。藍綠白到底誰對誰錯？民意會支持哪一邊？恐怕還是要未來的歷史定奪了。
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