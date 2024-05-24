擠不進機車待轉區就等著收罰單 東海學生怨成「待宰羔羊」
台中市東海大學學生向市議員林祈烽投訴，指市府在台灣大道和國際街口以待轉區設「陷阱」，專門坑殺在路口待轉的機車騎士，只要民眾未先停在機車待轉區內，轉彎後就會被警察攔下開單。但當地車流量太大，能停進待轉區的機車不到1/5。根本是把騎士當肥羊宰！警察局長李文章也表示，已發現不合理情形，會馬上和交通局現勘。
記者顏幸如／台中報導
林祈烽今（24）日在議場播放影片指出，該路口臨近台中工業區，又有許多東海大學的學生，機車在路口待轉區等綠燈，尖峰時期每次綠燈亮至少有50輛機車要左轉，但待轉區空間只能停10輛車，後面的機車佔不到待轉區，只能儘量調製用，等燈亮時跟著前車左轉到台灣大道五段3巷，馬上被守株待兔的警察攔查開單，他批評這明顯是一個設計失當的路口，把機車騎士當肥羊宰，民眾怎會服氣？
林祈烽、楊典忠、鄭功進和施志昌指出，台中市很多路口都有類似問題，針對路口號誌和標線劃設不合理，交通局和警察局應該提出改善計畫，不要設陷阱搶民眾的荷包。
交通局長葉昭甫表示，國際街與台灣大道口因國際街路幅小，無法在路口前劃足夠的待轉區，才在台灣大道慢車道最外側劃待轉區，法定上並未要求機車全部一定要停在待轉區內、也不是停在格外待轉就會違規。該路口受限於天橋的空間，會再思考有無其他方式增加待轉空間。
警察局長李文章表示，警察在現場也發現問題，若硬體不解決，問題還是會持續存在，已提報不合理交通工程，會馬上再和交通局去做現勘。