平野惠一職掌中信兄弟很無力！透露台灣球員通病：要追上日韓還久

平野惠一評台灣球員普遍缺乏職業意識！洪總：主要是競爭力不足

▲台鋼雄鷹總教練「洪總」洪一中表示，台灣球員高中就旅外，好手留不住，也的確缺乏競爭力。（圖／NOWnews資料照）
▲台鋼雄鷹總教練「洪總」洪一中表示，台灣球員高中就旅外，好手留不住，也的確缺乏競爭力。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/台北報導

中職中信兄弟日籍總教練平野惠一今年接掌球隊兵符，他近期接受《自由時報》專訪，雖然他已經來台三年，但還是發現台灣球員有一些小問題，當然好手留不住，往旅外發展，造成中職競爭力不足是最大問題，但球員也要有「職業意識」，不是進來中職就可以，還要有企圖心，台鋼雄鷹總教練洪一中表示，「或許他說的是事實，但這部分主要是環境、競爭力不足。」

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平野惠一帶兄弟壓力大　洪總提出看法

平野認為，台灣職棒球員社會地位不高，打棒球人口太少，高中頂尖球員旅外發展，好手很難留住，也導致中職競爭力不足，缺乏職業意識，洪總說：「這是事實，但不能完全怪選手，選手有些都已經很拚命，但我們的職棒人口比人家少，這部分很難競爭。」

洪總提出三個論點　台灣還有進步空間

洪總帶兵20年以上經驗，累積超過千勝，他認為「台灣球員很可惜，高中就出去，之後受傷才回來，或是真的沒有能力了，很可惜。」

他提到，希望球員清楚自己，「你能進來職棒，並不是你是最棒的。」而美國、日本職棒等更是人才濟濟，一旦受傷，或是有狀況就可以換人，台灣棒球環境、人口還有設備都不足，很難跟其他國家競爭。

洪總說，他過去去美國看小聯盟，的確有「上午還稱讚你很好，下午就沒工作」的狀況出現，球員環境、競爭力若很好，總教練也比較可以調配。

此外，針對台灣棒球文化問題，洪總提到，台灣常常想用現有資源贏別人，但看看他國職棒，不管薪資、棒球人口、環境等設備都很好，要想在國際賽有好成績，他說：「我們拿什麼贏別人。」

洪總強調，平野惠一說的是事實沒有錯，但也是不太一樣，因為這不管是提到各個層級，甚至到體育政策，都是一環扣一環，他希望從整體來做改變，這樣才有機會讓台灣棒球更進步。



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