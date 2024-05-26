輕颱艾維尼今生成！台灣8年來「最晚1號颱風」　2018年曾肆虐中國

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此外，2018年6月也曾有同為「艾維尼」的颱風在菲律賓西方生成，並一路向北往中國移動，並未對台灣造成直接影響。但當年艾維尼在6月5日開始影響中國，華南地區出現大暴雨，據統計，海南全島共有100個地區雨量超過50公釐，部分地區更超過100公釐，暴雨、溪水暴漲，導致廣東、廣西、福建、湖南共超過21萬人受災，4萬7千人撤離，29間房屋倒塌，江西省的贛江中游水位暴漲，蘇溪鎮遭遇大洪水侵襲，也有130人受困。
氣象署氣候預報科長羅資婷指出，從1958年的颱風資料統計，共有5年是1月至5月西北太平洋沒有颱風生成，分別是1973、1983、1984、1998、2016，這5年中，1973、1983、1998、2016是聖嬰年後一年，且當年轉反聖嬰，雖然2024年差點加入「1月至5月沒颱風生成」的行列，但前一年（2023）也是聖嬰年，顯見1月至5月沒颱風的年份，環境有類似之處。
此外，1958年至今，最早生成的第1號颱風為2019年1月1日的「帕布（PABUK）」，最晚生成的颱風為2000年12月30日生成的「蘇力（SOULIK）」，最晚生成的第1號颱風為1998年7月9日生成的「妮寇兒」，而颱風生成最多的一年為1964年有37個，最少的一年為2010年有14個。