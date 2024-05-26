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輕颱艾維尼今生成！台灣8年來「最晚1號颱風」　2018年曾肆虐中國

▲今年（2024）第1號颱風「艾維尼」，今（26）日上午在菲律賓附近生成。（圖／翻攝NCDR）
▲今年（2024）第1號颱風「艾維尼」，今（26）日上午在菲律賓附近生成。（圖／翻攝NCDR）

記者張志浩／綜合報導

今年（2024）第1號颱風「艾維尼」（國際命名: EWINIAR，密克羅尼西亞命名，原意為「暴風雨神」）今（26）日上午生成，中央氣象署指出，艾維尼對台灣並無直接影響，不過一年中直到5月底才有颱風生成，在歷年統計中已經偏晚，也是2017開始，近8年來最晚生成的1號颱風，推測和去年（2023）聖嬰現象結束，今年將轉「反聖嬰」，導致太平洋高壓偏強有關。

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輕度颱風艾維尼今天上午8時生成，並以每小時8公里速度，向北北東進行，未來持續向東北方向前進，但因為艾維尼距離台灣有一段距離，因此對台灣天氣並無直接影響，也沒有發布海上和陸上警報的機率，但明天到至週三（5月29日），台灣南部、東半部海面要留意長浪的出現。

此外，2018年6月也曾有同為「艾維尼」的颱風在菲律賓西方生成，並一路向北往中國移動，並未對台灣造成直接影響。但當年艾維尼在6月5日開始影響中國，華南地區出現大暴雨，據統計，海南全島共有100個地區雨量超過50公釐，部分地區更超過100公釐，暴雨、溪水暴漲，導致廣東、廣西、福建、湖南共超過21萬人受災，4萬7千人撤離，29間房屋倒塌，江西省的贛江中游水位暴漲，蘇溪鎮遭遇大洪水侵襲，也有130人受困。

▲颱風「艾維尼」生成後，將接近呂宋島後，並向東北大迴轉遠離，不侵台。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲颱風「艾維尼」生成後，將接近呂宋島後，並向東北大迴轉遠離，不侵台。（圖／翻攝中央氣象署官網）
氣象署氣候預報科長羅資婷指出，從1958年的颱風資料統計，共有5年是1月至5月西北太平洋沒有颱風生成，分別是1973、1983、1984、1998、2016，這5年中，1973、1983、1998、2016是聖嬰年後一年，且當年轉反聖嬰，雖然2024年差點加入「1月至5月沒颱風生成」的行列，但前一年（2023）也是聖嬰年，顯見1月至5月沒颱風的年份，環境有類似之處。

此外，1958年至今，最早生成的第1號颱風為2019年1月1日的「帕布（PABUK）」，最晚生成的颱風為2000年12月30日生成的「蘇力（SOULIK）」，最晚生成的第1號颱風為1998年7月9日生成的「妮寇兒」，而颱風生成最多的一年為1964年有37個，最少的一年為2010年有14個。

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