1960年代ATM裡有真人？全球首台57年前問世 全因他遲到1分鐘發明
現代科技越來越發達，人跟人之間金錢交流的管道也越來越多，除了可以網路轉帳，還有相當方便的ATM匯款、取錢。然而ATM最早是於1960年代問世，當時英國印鈔工程師謝菲爾德因遲到1分鐘，而無法順利從銀行提領存款，一氣之下決定發明隨時都能提款的機器，也就是現今的「自動櫃員機」（Automated teller machine，簡稱ATM）。
記者賴禹妡／綜合報導
ATM裡面有人躲在裡面給錢？
近期網路上流傳一段影片，畫面中以「1960年代ATM」為題，展示出一段復古黑白廣告，只見當時人們去ATM領錢，竟是透過視訊由一位職員在ATM內部接應，並從機器後方遞給正確金額的鈔票。
ATM問世57年！全因他遲到1分鐘
不過，其實ATM是在1967年發明，當時一名英國印鈔工程師謝菲爾德（John Shepherd）去銀行領錢，卻因為遲到1分鐘慘吃閉門羹，因此他以巧克力販賣機為靈感，決定發明一台隨時都能提款的「自動櫃員機」，還得配上4位數字密碼才能領錢。
1967年6月27日全球第一台ATM，安裝在英國倫敦北部巴克萊銀行恩菲爾德鎮分行，雖然每次最多僅能提取10英鎊現金，且需要用特別支票感應，上頭有輕微放射性的碳14。但謝菲爾德仍成功創造人類史上ATM盛行的開端，更因此在2004年榮獲英女王頒授英帝國員佐勳章。