好貴的肉粽！別買境外肉製品　防檢署：抓到可罰20萬元

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防檢署認為，積極以網路搜尋作為，嚇阻不法賣家販賣違規動植物商品，從111年搜獲966件動物檢疫物(搜獲率為0.103%)，至112年下降到520件(搜獲率為0.055%)，可見主動積極搜尋成效，另為因應網路賣家為規避搜尋改變刊登廣告手法導致搜尋違規物難度提升，亦隨時調整搜尋方式，並強化搜尋高風險違規賣家，以提升搜尋效能。
防檢署表示，已結合公私夥伴關係，除請關務署及中華郵政公司加強貨物、快遞包裹與國際郵包等檢查作業外，並主動拜會數位發展部及金融監督管理委員會，共同研議網路販售動植物檢疫物管理措施及取得假帳號之違規行為人資訊，就防堵境外違規輸入動植物產品持續精進。另協請中華民國無店面零售商業同業公會及其電商會員配合加註防檢疫警語及屏蔽境外違規檢疫物廣告，共同宣導動植物防疫檢疫相關規範，防堵非洲豬瘟等重大疫病入侵我國，務求達到「源頭買不到，邊境進不來」的目標，戮力阻絕境外疫情入侵，維護得來不易的非疫家園。
防檢署提醒，國內網購平臺亦常有跨國購物功能，下單前請確認是否從境外出貨，如收到境外動植物檢疫物，可撥打動植物檢疫通報專線0800-039131，由該署轄區分署協助後續處理。防檢署再次呼籲，民眾切勿在網路販售平臺刊登、販售或訂購違規境外應施檢疫物，一旦查獲將予以裁罰，除荷包大失血外，亦可能涉及刑罰，得不償失。