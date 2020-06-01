BTS成員新歌引用邪教演講　再爆失言：多虧新冠肺炎

南韓天團BTS成員SUGA近兩天話題不斷，他上月22日發行第二張Mixtape《D-2》後，有網友發現收錄曲〈What do you think？〉引用邪教領袖吉姆瓊斯（Jim Jones）的演講；29日開直播與粉絲互動聊專輯時，脫口表示「多虧了新冠肺炎」才能湊足10首歌發行，皆引發爭議。
SUGA的《D-2》收錄曲〈What do you think？〉開頭引用邪教領袖吉姆瓊斯於1977年演講的聲音「though you are dead, yet you shall live, and he that liveth and believeth shall never die.（儘管你已經死了，但你仍活著，祂的生命與信仰永遠不會死）」，讓該曲引起爭議。
〈What do you think？〉會引起紛爭，是因吉姆瓊斯在1987年被捕前決定畏罪自殺，先在蓋亞那瓊斯鎮以武力逼900多名信徒集體輕生，最後飲彈自盡。SUGA公司「Big Hit娛樂」昨出面道歉，表示該曲製作人對歷史不夠了解，行為並非刻意，只因演講與作品氣氛相符所以選用，他們會把爭議部分刪除重上架，並以此記取教訓，往後製作會更加謹慎。
SUGA作品爭議不只一樁，他上週五開直播時，表示《D-2》原本只有8首，最後湊足10首發行，脫口說：「新冠肺炎帶給我的幸運。不是因為新冠肺炎，而是多虧了新冠肺炎。」發言讓網疑惑，表示「怎麼會說出這種話？」、「你不知道醫療團隊都因為COVID-19受苦嗎？」、「雖然我是粉絲，但我無法理解這句話的意思」，言行遭撻伐。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。