BTS成員新歌引用邪教演講　再爆失言：多虧新冠肺炎

▲SUGA意指疫情關係,多了時間創作。(圖/VLIVE)

▲SUGA連兩天爭議不斷。(圖/BTS Twitter)

南韓天團BTS成員SUGA近兩天話題不斷,他上月22日發行第二張Mixtape《D-2》後,有網友發現收錄曲〈What do you think?〉引用邪教領袖吉姆瓊斯(Jim Jones)的演講;29日開直播與粉絲互動聊專輯時,脫口表示「多虧了新冠肺炎」才能湊足10首歌發行,皆引發爭議。SUGA的《D-2》收錄曲〈What do you think?〉開頭引用邪教領袖吉姆瓊斯於1977年演講的聲音「though you are dead, yet you shall live, and he that liveth and believeth shall never die.(儘管你已經死了,但你仍活著,祂的生命與信仰永遠不會死)」,讓該曲引起爭議。〈What do you think?〉會引起紛爭,是因吉姆瓊斯在1987年被捕前決定畏罪自殺,先在蓋亞那瓊斯鎮以武力逼900多名信徒集體輕生,最後飲彈自盡。SUGA公司「Big Hit娛樂」昨出面道歉,表示該曲製作人對歷史不夠了解,行為並非刻意,只因演講與作品氣氛相符所以選用,他們會把爭議部分刪除重上架,並以此記取教訓,往後製作會更加謹慎。SUGA作品爭議不只一樁,他上週五開直播時,表示《D-2》原本只有8首,最後湊足10首發行,脫口說:「新冠肺炎帶給我的幸運。不是因為新冠肺炎,而是多虧了新冠肺炎。」發言讓網疑惑,表示「怎麼會說出這種話?」、「你不知道醫療團隊都因為COVID-19受苦嗎?」、「雖然我是粉絲,但我無法理解這句話的意思」,言行遭撻伐。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:自殺不能解決問題,勇敢求救並非弱者,生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介,你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線:1925※ 張老師專線:1980※ 生命線專線:1995※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。