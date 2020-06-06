影／不輸「誰是被害者」！《自殺旅店》更驚悚厭世

台灣近期最受關注的電視影集《誰是被害者》，將

自殺的議題，透過懸疑推理劇型，創造出難得一見的討論熱度。

但其實，

自殺議題現在是全球化的議題，而以《冰與火之歌：權力遊戲》與《復仇者聯盟》在好萊塢闖出一片天的丹麥影視一哥，尼可拉柯斯特瓦爾道，也特別加入這波的討論熱潮。

瓦爾道的新片

《終極自殺旅店》

，如同《誰是被害者》，大膽挑戰厭世主題，而他所飾演的保險公司調查員，因遭逢人生鉅變，決定鋌而走險，選擇做了一個很特殊的人生決定。

▲▼《終極自殺旅店》創造出驚悚旅館。（圖／亮點國際）

瓦爾道受訪時表示，他認為這部電影，並非刻意美化一些黑暗人生議題，而是希望能透過編導詩意創造的電影語言，激發觀眾對生命的渴望，與對殘酷現實的深入思考。雖然粉絲鄉民與影評做出對這部電影的論戰，但他表示，只要大家討論時能平心靜氣，不淪為情緒宣洩或人身攻擊，那就是電影最希望達到的迴響。

《終極自殺旅店》描述

保險公司調查員麥斯，因為找尋失蹤的客戶，而意外發現一間隱密在深山的旅館，專門以服務享受各種自殺幻想的顧客群為主。當他化名混入旅館進行調查之後，才發現這間旅館的經營另有蹊蹺，唯一能離開的方式，只有真正的死亡…。