雷／李銘順中風求解脫！柯叔元悲痛成全　下場觀眾噴淚

《做工的人》由李銘順、曾珮瑜、游安順、薛仕凌、柯叔元、苗可麗主演，今（7）日播出大結局，李銘順從鐵皮屋上摔落後，中風行動不便、講話不清楚，曾敬驊看到爸爸這樣相當難過，弟弟柯叔元、曾珮瑜照顧他不喊累，「噗攏共」另外兩人看到也於心不忍。
最後一集大結局中，游安順和苗可麗完成辦婚禮的願望、薛仕凌心中的「女神」也回到他身邊、曾敬驊跟項婕如守護對方，但李銘順就沒這麼幸運了。這重重一摔，導致李銘順身體中風不能自理，老婆和弟弟擔起照顧他的責任，李銘順卻感到自卑，拖累著家人，悄悄告訴柯叔元，希望他給自己注射一針毒品，了結生命。
李銘順自知身體好不了，這樣過生活只是給家人帶來困擾，一心求死的他懇求弟弟幫助他，柯叔元一開始拒絕，但看著李銘順苦苦哀求，他才承諾會好好考慮。在李銘順出院這天，柯叔元帶著他來到一座高樓，看著曾經一起建築的房子，憶起小時候兄弟倆相處的點滴，當柯叔元問他：「哥你會後悔嗎？」李銘順回答：「我這輩子最感謝的事，就是你當我的弟弟」。兩人哭到泣不成聲，「不要哭，你哭我就會哭，你是在救我們全家，謝謝。」柯叔元還是忍痛幫他注射，看著哥哥在面前緩緩死去，這段兩人的兄弟情，令許多觀眾動容，感動又難受的情緒，賺人熱淚。
最後，曾敬驊和曾珮瑜來到李銘順葬身的樹下，看到蜆仔的老婆跟兒子祭拜，讓曾珮瑜差點誤會，曾敬驊跟她解釋，李銘順發票中的200萬元就是給他們，曾珮瑜知道真相後自責落淚，痛斥兒子沒在他生前讓自己知道真相。而柯叔元前女友林韋君、紅粉知己方宥心帶著花束到樹下相遇，方宥心一句話帶出柯叔元的死訊：「他大概早就在他哥身邊，為自己準備另外一隻吧。」兩兄弟葬在一起，悲傷又感人的結局、寫實劇情讓人不少敲碗：「好期待第二季！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995