TWICE VS. 少女時代　「夏季經典」票選出爐：不愧天團！

▲韓女團夏季經典歌曲票選。(圖/NOWnews)

▲少女時代(左上起)、泫雅、f(x)、SISTAR、TWICE等人曾推出的夏季歌曲讓人印象深刻。(圖/藝人臉書)

韓國樂壇6月再掀女團大戰,由1日的TWICE打頭陣,包含宇宙少女、IZ*ONE、Weki Meki,以及26日的BLACKPINK等都陸續回歸,整個夏季好歌不斷。《NOWnews今日新聞》也針對女團過往夏季推出的「經典歌曲」作調查,少女時代的《Party》以30.9%力壓TWICE的《DANCE THE NIGHT AWAY》27.26%,坐穩夏季不敗經典寶座。韓女團過往夏季幾乎都會來一波「回歸大戰」,推出符合季節的輕快歌曲,不管歌詞或是MV的呈現,都彷彿身在炎熱海邊、享受滿滿的夏日氛圍,其中SISTAR的《TOUCH MY BODY》、f(x)《HOT SUMMER》、泫雅《BUBBLE POP》、少女時代《Party》、TWICE《DANCE THE NIGHT AWAY》最讓人印象深刻。SISTAR幾乎每年夏季都會推出作品,MV中無私展現性感身材,其中《TOUCH MY BODY》、《SHAKE IT》、《Loving U》、《I Swear》最為經典,首首曲風輕快、朗朗上口,獲封「夏季女團」當之無愧。她們在2017年宣告解散,消息震驚全網,網友都表示以後夏天沒有SISTAR「會很不習慣」,難過不捨。女天團「少女時代」在2015年7月推出單曲《Party》,該作品遠赴泰國蘇梅島取景,8成員首次以清涼泳衣示人,好身材展露無遺,MV至今已破1億點擊,人氣不容小覷。雖然她們已在2017年宣告單飛不解散,但「少女時代」於南韓的地位與成績仍難以被超越,8成員一舉一動依然備受討論。想到經典的夏季韓樂,一定少不了f(x)在2011年推出的《HOT SUMMER》,雪莉、Victoria、Amber、Luna、Krystal五人MV中皆穿上鮮紅打歌服,象徵夏天火熱的氛圍,作品觀看數突破5800萬,堪稱夏季經典不敗之一。f(x)去年除了過世的雪莉,Victoria、Amber、Luna皆合約到期離開,但該團並未宣布解散;至今仍有粉絲到雪莉的IG表達想念。泫雅曾隸屬女團Wonder Girls、4Minute,但個人活動的關注度比團體事業還高,她在2010年發行的《CHANGE》首度突破尺度,此後開啟性感之路,隔年推出的《Bubble Pop!》中,穿上無袖背心配熱褲展電臀舞蹈,模樣顛覆大眾想像,MV點閱破1.4億,獲封「小野馬」稱號。她性感出名,《Ice Cream》、《RED》、《怎樣?》等作風格越走越大膽,也因服裝太過單薄,常在表演時不慎走光,掀起討論。現今最紅的女團TWICE,在2018年首次推出以夏日風為主題的歌曲《DANCE THE NIGHT AWAY》,9成員特地到沖繩海邊取景,換上泳裝拍攝MV,風格甜美又性感,作品觀看數突破2.3億。她們人紅是非多,該曲封面設計與場景曾被網友批評是抄襲少女時代的《Party》,也有人出面平反,指創作很常出現巧合與重疊,希望大家不要過度放大、小題大作。完整民調