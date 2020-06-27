TWICE VS. 少女時代　「夏季經典」票選出爐：不愧天團！

▲韓女團夏季經典歌曲票選。（圖／NOWnews）

《NOWnews今日新聞》夏季經典韓樂

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▲少女時代（左上起）、泫雅、f(x)、SISTAR、TWICE等人曾推出的夏季歌曲讓人印象深刻。（圖／藝人臉書）

韓國樂壇6月再掀女團大戰，由1日的TWICE打頭陣，包含宇宙少女、IZ*ONE、Weki Meki，以及26日的BLACKPINK等都陸續回歸，整個夏季好歌不斷。《NOWnews今日新聞》也針對女團過往夏季推出的「經典歌曲」作調查，少女時代的《Party》以30.9%力壓TWICE的《DANCE THE NIGHT AWAY》27.26％，坐穩夏季不敗經典寶座。韓女團過往夏季幾乎都會來一波「回歸大戰」，推出符合季節的輕快歌曲，不管歌詞或是MV的呈現，都彷彿身在炎熱海邊、享受滿滿的夏日氛圍，其中SISTAR的《TOUCH MY BODY》、f(x)《HOT SUMMER》、泫雅《BUBBLE POP》、少女時代《Party》、TWICE《DANCE THE NIGHT AWAY》最讓人印象深刻。SISTAR幾乎每年夏季都會推出作品，MV中無私展現性感身材，其中《TOUCH MY BODY》、《SHAKE IT》、《Loving U》、《I Swear》最為經典，首首曲風輕快、朗朗上口，獲封「夏季女團」當之無愧。她們在2017年宣告解散，消息震驚全網，網友都表示以後夏天沒有SISTAR「會很不習慣」，難過不捨。女天團「少女時代」在2015年7月推出單曲《Party》，該作品遠赴泰國蘇梅島取景，8成員首次以清涼泳衣示人，好身材展露無遺，MV至今已破1億點擊，人氣不容小覷。雖然她們已在2017年宣告單飛不解散，但「少女時代」於南韓的地位與成績仍難以被超越，8成員一舉一動依然備受討論。想到經典的夏季韓樂，一定少不了f(x)在2011年推出的《HOT SUMMER》，雪莉、Victoria、Amber、Luna、Krystal五人MV中皆穿上鮮紅打歌服，象徵夏天火熱的氛圍，作品觀看數突破5800萬，堪稱夏季經典不敗之一。f(x)去年除了過世的雪莉，Victoria、Amber、Luna皆合約到期離開，但該團並未宣布解散；至今仍有粉絲到雪莉的IG表達想念。泫雅曾隸屬女團Wonder Girls、4Minute，但個人活動的關注度比團體事業還高，她在2010年發行的《CHANGE》首度突破尺度，此後開啟性感之路，隔年推出的《Bubble Pop!》中，穿上無袖背心配熱褲展電臀舞蹈，模樣顛覆大眾想像，MV點閱破1.4億，獲封「小野馬」稱號。她性感出名，《Ice Cream》、《RED》、《怎樣？》等作風格越走越大膽，也因服裝太過單薄，常在表演時不慎走光，掀起討論。現今最紅的女團TWICE，在2018年首次推出以夏日風為主題的歌曲《DANCE THE NIGHT AWAY》，9成員特地到沖繩海邊取景，換上泳裝拍攝MV，風格甜美又性感，作品觀看數突破2.3億。她們人紅是非多，該曲封面設計與場景曾被網友批評是抄襲少女時代的《Party》，也有人出面平反，指創作很常出現巧合與重疊，希望大家不要過度放大、小題大作。完整民調