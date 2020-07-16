俏護士變灰姑娘藥師　女神「設計制服」藏心機

日本女神石原聰美的新劇《默默奉獻的灰姑娘藥師》4月因新型冠狀病毒肺炎升溫被迫停拍、延期播出，期間還遇上出演之一的清原翔腦出血住院，不得不緊急換角，歷經3個多月後，終於在今（16日）晚復播，石原聰美坦言復拍後心情跟以往不同，「我每一刻都不敢鬆懈，做好防疫措施也隨時留意身體狀況，很怕會因為自己耽誤到整個劇組，就連沒有拍攝的日子，也不輕易出門見朋友。」自我管理相當徹底。
出道17年的石原聰美跟醫療劇頗有緣，演過的包含《小護士當家》、《Voice～亡者之聲～》、《使命與心的極限》、《法醫女王》等作品，她笑稱「當過」護理師、實習醫生跟法醫，唯獨對藥師這個職業很陌生，「我演了之後才知道原來藥師也跟醫生護士一樣要輪班；不是只有動手術才叫做治療，透過藥物改善病情也一樣重要，要是哪天住院，我會記得跟藥師多聊聊，表達感謝之意」。
石原聰美透露朋友是藥師，拍攝期間一有問題就隨時跟對方求助，「台詞有很多藥名，加上還得知道每種藥物的功效，真的很考驗記憶力，這也是我最頭痛的地方；停拍期間劇組人員提議拍攝特別影片，跟觀眾介紹藥物小常識，沒想到台詞都超長，不過也多虧這個特別企劃，讓我可以持續抓住對角色的感覺，我想殺青後我應該會變藥物達人。」
對角色相當投入的石原聰美，甚至還參與劇裡藥師制服的設計，「我從當藥師的朋友那得到不少靈感，跟工作人員開會討論後，選擇了方便活動的彈性布料，從剪裁到口袋位子都有小巧思，穿上時很有成就感」。 《默默奉獻的灰姑娘藥師》7月17日起，每週五在愛奇藝台灣站、KKTV、friDay影音更新；8月1日起在WAKUWAKU JAPAN播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。