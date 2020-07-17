好像柯震東！「天菜男主廚」展開第二人生　女粉超嗨

新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，重創國內各產業，而在飯店工作、長相神似柯震東的天菜型男主廚雷蒙，也成為此波疫情重災戶，收入大幅減少，但靠著直播主的斜槓身分，在疫情中殺出重圍，為自己開創新事業。
白天在飯店工作，下班後則在直播間大展身手，雷蒙教做料理、聊美食，廣受許多女性粉絲歡迎。從對做菜一竅不通，到擁有澳洲藍帶西餐學院認證的雷蒙表示：「當初與家人吵架，一氣之下離家到澳洲打工旅遊，去澳洲前只會煮泡麵和煎蛋，連白飯要怎麼煮都不會。國外外食貴，偏遠鄉鎮也很少中式料理，想吃台灣家鄉菜只能自己煮，後來慢慢發現自己對做菜有興趣，其實沒有想像中難，也挺好玩的。」
而加入直播也曾一度灰心想放棄，但因粉絲的鼓勵與支持，於是展開他的第二人生，雷蒙說：「飯店工作常常忙到比較晚，回家休息一下又要開播，體力會吃不消，但直播間裡的粉絲們已經變成我的朋友，平常遇到不開心或有趣的事情，就想找他們分享，現在覺得很有趣！」
雷蒙也提供建議給剛畢業的大學生們，趁年輕就是本錢，不要害怕失敗，可以多方嘗試不同領域，挖掘自己對什麼有興趣、喜歡哪些類型的工作，未來一定能闖出一片天。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。