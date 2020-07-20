《三春記》老公有性功能障礙　陳美鳳為「房事」鬧笑話

由資深演員陳美鳳、夏靖庭主演的喜劇《三春記》，以幽默方式詮釋女性愛情觀，昨（19）日播出上集，最高收視2.61，大開紅盤。製作人葉天倫表示，今年剛好是作家王禎和過世30周年，推出改編版的《三春記》格外有意義，更提到，這周完結篇結局會有一個大爆點。



▲陳美鳳演活俏皮的阿嬌，為了性福還特地到中藥行買補藥。（圖 / 民視提供） 挑大梁演活「阿嬌」的陳美鳳，看到高收視率非常感謝及感動，她進一步表示，因為阿嬌扮相不算美，也不像她以前扮演傳統的角色那樣的討好，對她來說這個是一個突破。昨晚播出有不少粉絲留言說：「美鳳姐雖然扮相樸實還是掩蓋不住巨星光芒」，「阿嬌跟老區真的演活樸實的夫妻生活！」



▲夏靖庭（左）在卡拉OK遇到陳美鳳一見鍾情。（圖 / 民視提供） 以21世紀視角重新詮釋的《三春記》，劇情描述由陳美鳳飾演「阿嬌」經歷三段感情，一次被老公打、一次被男友騙，第三次邂逅忠厚老實的公務員「區先生」，才又再踏入婚姻。但阿嬌對感情已缺乏安全感，想靠性事綁住另一半，沒想到區先生卻有性功能障礙，於是阿嬌鑽研壯陽補精，鬧出一連串笑話。



▲陳美鳳（左）及夏靖庭演活樸實生活的夫妻世界。（圖 / 民視提供） 很多觀眾看到《三春記》陳美鳳及夏靖庭，兩人把樸實生活的距離感演得非常傳神，夏靖庭說因為第一次跟陳美鳳合作，看到她就覺得她是星字輩的，不知道要怎麼和她相處，也不敢主動和她聊天，加上因為夏靖庭飾演的「區先生」本身的個性很拘謹、忠厚老實，現實中兩人之間的距離感，反而更能演出戲裡所要呈現，相敬如賓的愛。



