無懼疫情　國片《親愛的殺手》入選香港電影節新秀競賽

國片《親愛的殺手》入選「第44屆香港電影節」新秀電影競賽單元，儘管本屆香港電影節因新型冠狀病毒肺炎疫情關係取消，未能公開放映，但仍將進行新秀電影競賽，而《親愛的殺手》導演賴孟傑在得知消息後也開心表示：「謝謝香港電影節的支持，特別感謝在監製毫無顧忌的支持下、劇組人員與演員們的全力投入，共同豐富了這部電影的生命！」
雖然本屆香港電影節未能如期舉行，不過大會仍在網上公佈選映的片單，其中以導演許鞍華為題材的紀錄片《好好拍電影》，獲選為開幕電影，片單還有蔡明亮的《日子》、楊凡的《繼園臺七號》（導演版）、洪榮傑的《造口人》，以及許承傑的《孤味》，至於閉幕電影則是日籍導演行定勳的《愛在末路之境》，而今年電影節大使是郭富城，焦點影人則是許冠文。
《親愛的殺手》故事講述一位身障人士與一位封閉少女，兩人從不尋常的性關係，發展出一段刻骨銘心的愛情，大膽探索社會邊緣人的情感關係，尺度火辣無極限，將挑戰今年最大尺度情慾話題國片，該片集結鄭人碩、邱偲琹、喜翔、鄭志偉、黃采儀等實力派金獎陣容。
「第44屆香港電影節」新秀電影競賽單元(華人電影)入圍名單如下：
1《造口人》，導演洪榮傑，香港
2. 《親愛的殺手》，導演賴孟傑，台灣
3. 《她房間裡的雲》，導演鄭陸心源，大陸
4.《 日光之下》，導演梁鳴，大陸
5. 《回南天》，導演高鳴，大陸
7. 《少女佳禾》，導演周笋
8. 《慕伶，一鳴，偉明》，導演黃梓，大陸
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