無懼疫情　國片《親愛的殺手》入選香港電影節新秀競賽

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疫情關係取消，未能公開放映，但仍將進行新秀電影競賽，而《

雖然本屆香港電影節未能如期舉行，不過大會仍在網上公佈選映的片單，其中以導演許鞍華為題材的紀錄片《好好拍電影》，獲選為開幕電影，片單還有蔡明亮的《日子》、楊凡的《繼園臺七號》（導演版）、洪榮傑的《造口人》，以及許承傑的《孤味》，至於閉幕電影則是日籍導演行定勳的《愛在末路之境》，而今年電影節大使是郭富城，焦點影人則是許冠文。

▲《好好拍電影》紀錄了許鞍華導演執導《明月幾時有》的過程。（圖／《好好拍電影》劇照）

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