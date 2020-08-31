「地表最強牛郎」最愛的動畫　自備浴巾飲料：會看到脫水

日本公關界史上最高收入的羅蘭，憑著如漫畫般的俊美外貌，以及高度駕馭「世界上只有兩種男人，我和其他男人」的自信名言，即使賣藝不賣身，依然逗得客人心花怒放，並創下年收入3億日圓（約台幣8300萬元）的驚人成績，被譽為「地表最強牛郎」。
羅蘭在YouTube頻道分享「羅蘭談讓他感動到哭的動漫《紫羅蘭永恆花園》」影片，他跟TRUE透露，在疫情自律期間，看了不少動漫作品，最推薦的就是《紫羅蘭永恆花園》；也分享喜歡這部作品的主因：「我是先看動畫再看原作，動畫太好看了，最近也有輕小說，我看了上下集，現在在看外傳，超級感動。而主角「薇爾莉特伊芙加登」是幫人代筆寫信的「自動手記人偶」，讓他有感而發表示：「如果我有了喜歡的人，我希望能夠以書信表達我的心情，但不是別人代筆，而是自己寫才有意義。」
TRUE大力推薦羅蘭一定要看電影版，讓羅蘭直呼可能會哭到手帕不夠用：「我是不是應該要帶浴巾去啊？還有2公升的運動飲料，不然會哭到脫水。」並肯定地說：「我要一個人去看！因為和朋友或女孩子去看，會想裝酷，想哭也哭不出來，我不希望哭不出來。所以有人看到某位觀眾偷偷帶浴巾跟2公升運動飲料，那就會是我！」《紫羅蘭永恆花園電影版》9月30日在台上映。
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